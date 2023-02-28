«Понюхаешь и умрешь»: сообщение о людях с ядовитыми духами дошло до Екатеринбурга

В сообщении просят не брать духи у незнакомцев Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Свердловской области напугала массовая рассылка сообщения о ядовитых духах. В мессенджерах с большой скоростью распространяется аудио, автор которого рассказывает о гражданах Украины, прибывших в Россию для бесплатной раздачи духов прямо на улицах.

Якобы понюхав такой парфюм, человек получает сильное отравление и нарушение работы дыхательных путей. В голосовом сообщении также сказано, что в большинстве случаев страдают дети и в одном из городов было два летальных исхода. Правда речь в неизвестном аудио идет только о Новосибирске, Томске и Омске. Однако и в Екатеринбурге информацию быстро подхватили и поддались панике.

- За сегодняшний день об этом слышу уже два раза. Аудио переслали в родительский чат, в котором состоит моя мама. Там люди, послушав его, сразу же пересылают его дальше, чтобы предупредить, - рассказывает «КП-Екатеринбург» читательница Ирина.

Второй раз предупреждение о смертельно-опасных духах, которые предлагают на улицах, Ирина услышала уже от своего одногруппника в университете. По ее словам, парень услышал сообщение также в общем чате, где состоит много человек. Он рассказал об этом всем одногруппникам и распространил аудио в сети.

В полиции призывают не поддаваться на провокации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции такую панику не поддерживают. Жителям Свердловской области, которые столкнутся с подозрительными личностями, просят незамедлительно сообщать об этом.

- В ГУ МВД по Свердловской области рекомендуют землякам не поддаваться на провокации. Обо всех подозрительных случаях, а также подозрительных гражданах стоит незамедлительно сообщать по телефону горячей линии 8 343 358-71-61, - заявил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Это не первый случай массовой рассылки ложных сообщений. До этого по сети гуляло предупреждение о звонках злоумышленников с Украины. Родителей из Екатеринбурга и области через мессенджеры предупреждали, что ребенку могут позвонить с неизвестного номера и попросить включить газ. В итоге, рассылка оказалась фейком, который появился в Казахстане в 2018 году.