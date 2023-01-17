Сообщения в родительских чатах Свердловской области о звонках детям из Украины оказались фейком

В сообщениях говорилось о звонках, в которых детей просили включать газ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители детей детсадовского и школьного возраста в Екатеринбурге и Свердловской области говорят о тревожных рассылках в общих чатах. В этих сообщениях говорится о злоумышленниках из Украины, которые звонят детям с просьбами включить газ.

- В наш родительский чат такую рассылку сделали. Дочка учится во втором классе, в школе Екатеринбурга. Паники по этому поводу нет, скорее никто не обратил на сообщение внимания, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница Татьяна.

Скриншот родительского чата. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Информация о подозрительных и опасных звонках распространяется быстро не только в родительских школьных чатах, но и в общих беседах небольших населенных пунктов.

- Нам в родительские группы пока ничего не прислали, но в общем чате жителей поселка Красный были подобные предупреждения, со скриншотами и записью телефонного разговора, - поделилась с «КП-Екатеринбург» мама двоих детей из поселка Красный.

В администрации Екатеринбурга родителей успокоили: звонки украинцев детям из России – фейк, причем довольно старый.

- Школьные учителя подобные сообщения не рассылают. Это делают сам родители, - заявили «КП-Екатеринбург» в Департаменте образования Екатеринбурга.

Впервые информация об опасных звонках в сети распространилась еще в 2018 году на территории Казахстана. На записи телефонного разговора женщина действительно звонит ребенку и представляется сотрудником газовой службы.

Прежде чем попросить его включить газ, злоумышленница сначала убеждается, что ребенок дома находится один. А затем слышна подробная инструкция: ребенку нужно включить все четыре конфорки плиты, но не зажигать их, после чего уйти в другую комнату на два часа.

В этом же году в МВД Казахстана инцидент прокомментировали, назвав рассылку ложной, передает Telegram-канал «Война с фейками». После этого случая вирусная аудиозапись периодически всплывает в разных регионах России. В Якутии, например, это случилось в 2020 году.

Тем не менее, обсудить с детьми правила безопасности при использовании газа лишним не будет. Родителям рекомендуется провести профилактические беседы и напомнить, чего категорически нельзя делать при зажигании газа в квартире.