Сообщения рассылают в крупных городах и поселках Фото: Евгения ГУСЕВА

Фейк о смертельно-опасных духах вышел за пределы Екатеринбурга. Еще 28 февраля слухи о людях с отравленным парфюмом через мессенджеры добрались до уральской столицы из Новосибирска и Омска, а уже 1 марта об этом заговорили в городах по всей Свердловской области.

Жуткие страшилки меняются и подстраиваются под каждый город. Например, в Первоуральске распространяют сообщения о том, что граждане из Украины раздают отраву на местном рынке.

- Нам пересылают сообщения во «Вконтакте». Пишут, что по Первоуральску ходят два человека, одного даже описывают: низкий, 170 сантиметров рост, но про второго не знают. Они предлагают понюхать парфюм, а смерть после этого наступает через два часа. Говорят, погибло уже два человека, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница Первоуральска Дарья.

Рассылка фейка в Первоуральске. Фото: читатель

В Следственном комитете России по Свердловской области данную информацию опровергают.

- Информации о смерти двух человек из-за отравления парами яда в СК России по региону не поступало, - уточняют в региональном ведомстве.

Такие же слухи активно подхватывают и распространяют жители соседней Ревды. Здесь горожане получают рассылку уже в другом мессенджере, в общих родительских чатах.

- Нам в чат группы детского сада прислали два сообщения. В одном говорится о женщине с ядовитыми духами в Омске, а в другом речь идет уже о Ревде. Даже если это и обман, то лучше вспомнить о том, что из чужих рук лучше ничего не нюхать и не брать, - рассказывает жительница Ревды Лилия.

В Нижнем Тагиле фейк об отравленных духах тоже появился. В городе также «гуляют» сообщения из Омска, Новосибирска, Томска. Также жителям приходят тревожные рассылки о начавшейся эпидемии холеры, палочка которой появилась в воде. В региональном Роспотребнадзоре уже сообщили, что информация ложная.

Эффект «сарафанного радио» сработал не только по отношению к крупным городам, но и к поселкам. Например, по словам читателей, тревожные слухи о незнакомцах с отравленными духами дошли до поселка Лосиный.

Изначально же такое сообщение пересылали друг другу жители из Екатеринбурга. В нем не было ни слова про подозрительных торговцев духами именно на улицах уральской столицы, однако люди все равно предупреждали родных и близких о возможной опасности. В полиции сразу же предупредили, что поддаваться панике не следует.

- В ГУ МВД по Свердловской области рекомендуют землякам не поддаваться на провокации. Обо всех подозрительных случаях, а также подозрительных гражданах стоит незамедлительно сообщать по телефону горячей линии 8 343 358-71-61, - заявил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам свердловчан, чьи родственники живут в других областях, слухи добрались и до Курганской области, а также Пермского края.