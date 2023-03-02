Настя не видит, но слышит окружающих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженка Анастасия Вяткина, ослепшая после страшной аварии в Челябинской области с бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым, начала разговаривать.

В конце июля 2019 года Настя стала жертвой страшной аварии в Челябинской области. Девушка с друзьями возвращалась домой с озера, когда на трассе в «Ладу-Весту» ее друга на полной скорости врезался черный Lexus владельца Среднеуральской птицефабрики. Суд признал Андрея Косилова виновником аварии и назначил ему два года ограничения свободы.

Два с лишним месяца Настя была в коме. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травмы, перелом челюсти и перелом глазниц. После выписки девушка проходила долгий курс реабилитации. Сейчас Анастасия живет под присмотром родителей. Судебные разбирательства длились до 2022 года. По словам мамы пострадавшей, с Андреем Косиловым удалось заключить мировое соглашение.

Последствия аварии с внедорожником Андрея Косилова Фото: соцсети

- Очень надеюсь, что суды закончились. По последним тратам договорились через мировое соглашение, пока выплачивает в срок согласованную сумму, - рассказала «КП-Екатеринбург» Светлана Вяткина. – У Насти есть успехи в реабилитации. Стала делать больше движений руками, слова произносит. На днях поздравила крестную с днем рождения.

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