Недавно Анастасия начала произносить отдельные слова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В неподвижно лежащей посреди зала лечебной физкультуры реабилитационного центра едва можно узнать 21-летнюю Анастасию Вяткину.

Вот уже полтора года екатеринбурженка лишена возможности самостоятельно есть и передвигаться. В конце июля 2019 года Настя стала жертвой страшной аварии в Челябинской области. Девушка с друзьями возвращалась домой, когда на трассе в «Ладу Весту» ее друга на полной скорости врезался черный Land Cruiser.

Land Cruiser выехал на встречную полосу на повороте. У водителя «Лады» не было шансов уйти от столкновения. Фото: читатели «КП»

За рулем внедорожника оказался владелец Среднеуральской птицефабрики и бывший вице-губернатор Южного Урала 58-летний Андрей Косилов. Экс-чиновник в полной растерянности еще долго бродил вокруг осколков фар пытаясь понять, что он натворил. Многие были уверены, что Косилов был сильно пьян, но в итоге доказательств этому не нашлось.

УЧИТСЯ ЖИТЬ ЗАНОВО

Вот уже два года Анастасия проходит курс восстановления в реабилитационном центре доктора Волковой. Один месяц там обходится в 500 тысяч рублей. За все это время Андрей Косилов ни разу не пообщался вживую с родителями Насти, лишь через помощника передал наличными 1,5 миллиона. А год назад все же решился позвонить и сказал «Теперь все деньги только через суд».

Андрей Косилов на месте аварии. Фото: читатели «КП»

Сейчас лечение Анастасии оплачивает фонд святой Екатерины, учрежденный миллиардером Игорем Алтушкиным. Водитель «Лады» Никита Лавров на несколько дней впал в кому, но вскоре сумел вернуться к нормальной жизни. Парень Насти Влад Коваленко, сидевший спереди, отделался травмой ноги.

Анастасии же досталось больше всех, в результате столкновения она сильно ударилась головой – врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травмы, перелом челюсти и перелом глазниц.

До октября она находилась в коме в челябинской больнице. Лишь когда девушка очнулась, родителям разрешили транспортировать ее в Екатеринбург. В начале прошлого года пострадавшую признали инвалидом I группы.

Настя два раза в день занимается с инструктором по ЛФК Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы хотим справедливого наказания, в тюремных сроках нельзя измерить то, что он сделал с нашей дочерью, - говорит отец девушки Валерий Вяткин, который каждые два дня проводит в клинике с дочерью. - В ноябре отметили в палате 21-летие Насти. Долгое время мы не рассказывали ее пятилетнему брату о случившемся, но сейчас он приходит навещать ее, даже может присмотреть за ней.

Каждый день Насти расписан по минутам. Подъем в 07:00, потом занятия с логопедом и психологом, два сеанса с инструктором ЛФК до и после обеда, и все это с многочисленными перерывами на отдых. Отбой положен после 21:30.

- Настя не видит, но слышит нас, - делится мама девушки Светлана Валерьевна. – Она все понимает, помнит, кто она и где находится. С того дня, как она вышла из комы я рассказываю ей все новости, поэтому она знает, что происходит в мире. Дочка любит слушать телевизор, в основном музыкальные каналы или развлекательные передачи.

Анастасия уже научилась самостоятельно стоять Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из последних успехов Насти врачи отмечают повышение активности на занятиях по ЛФК и развитие устной речи. Недавно она начала говорить отдельные слова, но даже это пока дается ей с большим трудом.

- Сейчас Настя на протяжении всего занятия держит контакт, отвечает невербально жестами, но в последнее время стала появляться собственная речь, - делится логопед-афазиолог Елена Землянская. – Настя может произносить отдельные звуки, отвечать «да» или «нет». Мы отрабатываем артикуляцию отдельных звуков, считаем, договариваем, сопряжено произносим слова известных стихов. По сравнению с тем состоянием, в котором она к нам приехала, это большой прогресс.

Вероятность того, что к Насте вернется зрение, по-прежнему сохраняется. Но делать какие-либо прогнозы врачи не берутся. Сейчас она учится всему с нуля. Кормить девушку приходится через катетер, самостоятельно жевать она не может.

- Мы очень осторожно говорим о сроках дальнейшей реабилитации. К сожалению, восстановление проходит не так быстро как хотелось бы. Нынешнее состояние – результат длительной комы, и, как в следствии, обездвиживания. Она все понимает, что была в аварии, что сейчас находится в больнице. С ней работают невролог, травмотолог, физиотерапевт, реабилитолог. Всей бригадой наблюдаем за ней, - рассказал главный врач Андрей Ярумин.

Сейчас социальные сети Анастасии ведет ее мама. Друзья и коллеги часто спрашивают о ее состоянии, но только не бывший молодой человек. Почти год Влад не навещал Настю, в последний раз он приходил к ней 9 марта. Поэтому неудивительно, что родители специально не напоминают дочери о нем.

Насте рекомендовано питание с высоким содержанием белка Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОСИЛОВ ИЗБЕЖИТ ТЮРЬМЫ, НО ЗАПЛАТИТ 13 МИЛЛИОНОВ?

3 февраля городской суд Аргаяша возобновит рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Косилова. Бывшему вице-губернатору предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». По словам адвоката Натальи Гилевой, с высокой вероятностью Косилов избежит реального лишения свободы, так как ранее не привлекался к уголовной ответственности.

- Косилов вину в ДТП не признает. Суд затянулся из-за назначения технической экспертизы, которая должна установить состояние автомобилей. Семья Анастасии заявила иск на 10 миллионов рублей о возмещении морального вреда. Кроме этого иск на три миллиона подал водитель «Лады» Никита Лавров, - объяснила «Комсомолке» Наталья Гилева.

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