«Шел на обгон и выехал на встречку»: студентка из Екатеринбурга оказалась в коме после аварии с бывшим вице-губернатором Челябинской области

Главной новостью минувших выходных на Урале стала авария с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области и действующим главой птицефабрики« Равис» Андрея Косилова. По словам очевидцев, черный Lexus выехал на встречную полосу и протаранил Lada Vesta. В отечественной легковушки ехала компания из Екатеринбурга, которые провели выходные на Аргазинском водохранилище.

Андрея Косилова сразу же узнали очевидцы аварии. Фото: группа «ВКонтакте» «Регион-74 Челябинск»

В числе пострадавших оказались 22-летний Никита Лавров и его друг Влад Коваленко с девушкой, а также 19-летней студенткой УрГЭУ СИНХ Анастасией.

Анастасия учится на госслужащего в СИНХе. Фото: соцсети

Парни отделались ушибами и переломами, а девушка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где впала в кому. Ее состояние оценивается как тяжелое, она подключена к аппарату ИВЛ.

Обе машины превратились в груды метала. Фото: читатели "КП"

Друзья пострадавших рассказали обстоятельствах аварии. Они боятся, что бывший вице-губернатор избежит наказания.

- Мы все поехали домой, но ребята немного изменили маршрут, чтобы выбросить мусор, - рассказывает знакомая пострадавших Анастасия. – После столкновения с машиной Косилова в сознании был только Влад, он позвонил и попросил нас вернуться. Не прошло и часа, как люди бывшего вице-губернатора приехали и стали скручивать номера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/722838" frameborder="0"></iframe> С внедорожника бывшего вице-губернатора скручивают номера.Видео: читатели "КП-Екатеринбург"

По словам Влада, он отделался лишь переломом лодыжки и уже находится в госпитале ВОВ в Екатеринбурге. Водитель «Лады» Никита накануне перенес операцию и остается в больнице Кыштыма.

Пострадавший Влад Коваленко в больнице. Фото: предоставлено участниками аварии

- Последнее что помню – внедорожник Косилова идет на обгон при повороте и врезается в нас, - рассказал по телефону Влад Коваленко. – Сегодня мне звонил отец Никиты, у него было внутреннее кровотечение. Он потерял 1,5 литра крови, а сейчас без сознания. Надеюсь мои друзья пойдут на поправку.

Никита Лавров был за рулем Lada, этой ночью его прооперировали. Фото: соцсети

Сейчас в Сети распространяют фотографию медицинского освидетельствования, которое, якобы, относится к Андрею Косилову.

Вот фотография этого документа. Фото: соцсети

Прибор зафиксировал 1,2 промилле на литр выдыхаемого воздуха (при разрешенном показателе в 0,16 промилле – прим.ред.)