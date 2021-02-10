Гособвинитель просил для Косилова 1 год и 10 месяцев ограничения свободы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Аргаяшском районном суде Челябинской области огласили приговор бывшему вице-губернатору Южного Урала Андрею Косилову. В июле 2019 года бизнесмен устроил аварию, когда выехал на встречную полосу на своем Lexus и протаранил в лобовую Lada Vesta. В результате ДТП пострадал водитель легковушки Никита Лавров и сидящая сзади Анастасия Вяткина. Компания возвращалась в Екатеринбург после отдыха на озерах.

Студентка впала в кому, девушка пришла в сознание лишь в конце осени. Сейчас Анастасия проходит курс реабилитации, она лишилась зрения и едва двигается. В прошлом году ее признали инвалидом I группы. Никита Лавров также был в коме, но, к счастью, не получил таких серьезных травм.

Примечательно, что сам Косилов передал через помощника семье Вяткиных 1,5 миллиона рублей. А год назад все же решился позвонить и сказал «Теперь все деньги только через суд».

Сам Косилов в аварии не пострадал. Фото: предоставлено потерпевшими

С самого начала было понятно, что бывший вице-губернатор избежит сурового наказания. Для этого две причины – часть 1 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» относится к категории небольшой тяжести. А также ранее не имел проблем с законом, поэтому о наказании в виде реального срока в колонии говорить не приходилось.

Государственный обвинитель также запросил для Андрея Косилова 1 год и 10 месяцев ограничения свободы, с отстранением от управления транспортными средствами на два года.

Кроме того, он попросил суд удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме: 10 миллионов семье Анастасии, три миллиона – Никите Лаврову.

После аварии Анастасию бросил парень, который также ехал в Lada Vesta

Сегодня Аргаяшский районный суд Челябинской области вынес приговор бывшему вице-губернатору. Андрей Косилов признан виновным по части 1 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его приговорили к двум годам ограничения свободы и лишили водительского удостоверения на такой же срок. С 22 до 6 часов он должен будет находиться дома. Также в течение двух лет он не сможет изменять место жительства и выезжать из Сосновского района. Дважды в месяц Андрею Косилову нужно будет являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Кроме того суд снизил иски потерпевших о компенсациях - бывший вице-губернатор должен будет выплатить Анастасии Вяткиной миллион рублей, Никите Лаврову - 300 тысяч. Также вынесено постановление о взыскании с Андрея Косилова судебных задержек адвокатам потерпевших Антоновой и Гилевой - 200 тысяч каждой.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток в областном суде.