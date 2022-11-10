Владимир Соловьев раскритиковал Болонскую систему и назвал Ельцин Центр «капищем»

Владимир Соловьев не первый раз критикует жителей Урала в своих передачах Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Телеведущий Владимир Соловьев, который часто нелестно отзывается о Екатеринбурге, вновь не удержался. На этот раз досталось Ельцин Центру. С критикой телеведущий выступил в эфире своей передачи, когда высказывал свои мысли о системе образования.

- Мы потеряли поколение, потому что у нас абсолютно неправильная мерзкая дегенеративная система (образования), которая была принята в 90-е годы, которая не дает возможности педагогу воспитывать, говорить правду, что такое хорошо и что такое плохо, - сказал в эфире Владимир Соловьев. – Надо быть толерантными, потому что есть такое капище – Ельцин Центр, в котором рассказывают о том, какое несчастье вообще вся жизнь в России. Главная мечта либерала – наворовать здесь и увалить туда. Козырев, Кох, Чубайс теперь… Ну Собчак сейчас соберет здесь манатки, наверное тоже туда рванет.

Отдельно телеведущий раскритиковал и Болонский процесс, к которому Россия присоединилась в 2003 году и от которой в нашей стране решили отказаться весной этого года.

- О чем вы вообще все думали, когда вводили эту Болонскую систему? – сказал в эфире Владимир Соловьев. - 30 лет уже этой системе. Сорос, который проплачивал наши учебники, дикое количество изменений… Что происходит? У меня дети школьного возраста есть. Когда учат детей чуть ли не год, как сдавать экзамены по долбанному ЕГЭ, то [зачем] нужно ЕГЭ? Оно не измеряет уровень твоих знаний, а ты год учишься, как у тебя его будут измерять. Но это же идиотизм! Педагоги, хоть кто-нибудь скажите, посмотрев правде в глаза. Ну уничтожили великую русскую советскую (систему образования) построенную на величайшей системе Западной Европы, которая пришла еще с древности.

Словесное противостояние Владимира Соловьева и Екатеринбурга началось еще в 2019 году, во время противостояния в сквере у Театра драмы. Телеведущий тогда назвал «бесами» жителей Екатеринбурга, высказывавшихся против строительства храма. Позже горожане стали использовать это слово в ироничном ключе и появились даже сувениры с надписью «город бесов».

В последующие годы Соловьев периодически возвращался к критике жителей Екатеринбурга. Минувшей весной телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После этого уже самого телеведущего раскритиковали олимпийский чемпион Егор Мехонцев и бард Александр Новиков, посоветовавший «фильтровать хрюканину» (впоследствии он написал об этом песню, - Прим. Ред.).

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