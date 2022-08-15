«Хрюканину фильтруй»: бард Александр Новиков выпустил песню, посвященную конфликту с Владимиром Соловьевым

Музыкант сидит около забора, исписанного сленговыми словами. Фото: Youtube-канал Александра Новикова

Известный бард Александр Новиков записал новую песню, которую посвятил своему конфликту с телеведущим Владимиром Соловьевым. Музыкант также выпустил клип, в котором он вместе с двумя гитаристами сидит около забора, исписанного сленговыми словами.

- А на воле все давно на нефильтрованной хрюканине пьют, поют и говорят. А ты гуляй, а ты пируй, но хрюканину тут фильтруй, - поет Александр Новиков.

Напомним, в конце апреля Александр Новиков возмутился высказыванием журналиста Владимира Соловьева, который сначала назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», а после ответа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева назвал его «губернатором в законе».

Бард Александр Новиков выпустил песню, посвященную конфликту с Владимиром Соловьевым. Фото: Youtube-канал Александра Новикова

Новиков записал видеообращение к Соловьеву, в котором предложил ему объясниться с губернатором.

- Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало, - ответил Александр Васильевич Владимиру Рудольфовичу во время спора о том, можно ли жителей Екатеринбурга называть «мерзотной либеротой» или нет.

Кстати, по утверждению профессора кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения УрФУ, слово «хрюканина» вообще нигде не зафиксировано. Оно не является жаргонной единицей. Ни один словарь это слово не фиксирует.