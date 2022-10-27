Конфликт телеведущего и жителей Среднего Урала продолжается с весны Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Давайте мрази-сатанисты. Когда я говорил Екатеринбургу. Когда я говорил, что у вас бесы ходят. Когд вы не смотрели правде в глаза. Когда вы пытались защищать и говорить «Владимир Рудольфович, ну зачем вы так?». В суд на меня подавать. Кто из вас скакал сволочей. И не хотел, чтобы был храм. Теперь что вы скажите, сатанинские выродки. Как вы посмотрите в глаза ребятам с «Уралвагонзавода»?! Как вы посмотрите в глаза уральцам, которые верой и правдой защищают отчизну? Вы прыгавшие скоты, бесы! Как вы теперь будете реагировать? – с таким заявлением в начале рабочей недели обрушился на жителей уральской столицы Владимир Соловьев.

Когда казалось, что перепалка с екатеринбуржцами давно забыта, телеведущий вновь вернул ей новый импульс. В свою очередь ректора УрГЭУ Яков Силин посоветовал журналисту лично посетить мегаполис и пообщаться с его жителями.

- Если бы не Урал не факт, что удалось бы завершить Великую отечественную войну в тот период. Все равно страна бы победила. Но какой дополнительной кровью, затратами и последствиями? Думаю, что ему было бы неплохо приехать и приезжать на Урал. Говорить с людьми, с молодыми, старшими, стариками. Прежде чем делат глубокие заключения нужно хорошо владеть ситуацией. Быть здесь. Его позицию точно не могу разделять. Это недопустимые вещи. Когда обвиняются регионы, обвиняются люди. Это даже не подмена понятий, тут что-то другое. Непонятен интерес, зачем ему это надо? - сказал в разговоре с «КП-Екатеринбург» Яков Силин.

Напомним, что из-за перепалки с Соловьевым у барда Александра Новикова появилась новая песня. Все благодаря термину «хрюканина», которую телеведущему посоветовали фильтровать.

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