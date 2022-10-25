Владимир Соловьев вновь назвал жителей Екатеринбурга «бесами» и призвал покончить с «ройзманщиной»

Жителям Екатеринбурга регулярно достается от известного телеведущего Фото: Евгения ГУСЕВА

Известный телеведущий Владимир Соловьев 25 октября вновь обрушился с критикой на власть и простых жителей Екатеринбурга. В очередной раз от Соловьева в шоу на канале «Соловьев LIVE» досталось защитникам сквера, которые в мае 2019 года выступили против возведения Храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Их телеведущий назвал «мразями» и «сатанистами».

- Давайте, мрази, сатанисты. Люблю я вас выводить на чистую воду. Когда я говорил Екатеринбургу, когда я говорил, что бесы у вас ходят. Когда вы не смотрели правде в глаза. Когда вы пытались защищать и говорить, зачем Вы, Владимир Рудольфович, так. В суд на меня подавать. Кто из вас скакал, сволочей, и не хотел, чтобы был храм? Теперь что вы скажете, сатанинские выродки? Как вы посмотрите в глаза ребятам с «Уралвагонзавода»? Как вы посмотрите в глаза ребятам с УГМК, со многих других заводов? Как вы посмотрите в глаза тем из вас уральцев, которые верой и правдой защищают Отчизну? Вы, прыгавшие скоты! Бесы! – говорит Владимир Соловьев.

Владимир Соловьев предложил свердловской власти определиться, с кем она Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

По его словам, местной власти пора определиться, на чьей они стороне. Также Соловьев процитировал песню своего друга, барда Александра Новикова, и произнес в эфире слова «Город древний, город славный», говоря про Екатеринбург, призвав уральцев опомниться.

- Город древний, город славный. Встань и опомнись! Скинь с себя всю эту «смердяковщину», всю эту мерзость, всю эту «ройзманщину», - заключил спич телеведущий.

Напомним, что Екатеринбургу от Владимира Соловьева достается регулярно с тех самых «скверных» времен, то есть с мая 2019 года, когда он назвал защитников сквера «бесами». Тогда телеведущий сказал «КП-Екатеринбург», что диагноз этим людям поставил еще писатель Федор Достоевский. В 2022 году Соловьев назвал Екатеринбург центром «мразотной либероты». Ему на это возразили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, бард Александр Новиков, бывший сенатор и глава региона Эдуард Россель и многие другие. Переубедить звезду экрана им не удалось.

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