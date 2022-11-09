В Нижнем Тагиле пассажирка обвинила таксиста в том, что он оттаскал ее за волосы из-за ожидания

Елена хотела поехать на маникюр. Фото: предоставила Елена Прокаева

В Нижнем Тагиле водитель такси напала на пассажирку из-за длительного ожидания. По словам Елены Прокаевой, утром, 8 ноября, она вызвала машину к дому на Садовой, 87. Водитель подъехал за ней около 08:33.

- Мне нужно было доехать до улицы Юбилейной, 51. Поездка должна была занять около 10 минут, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Елена Прокаева. – Таксисту пришлось меня подождать. Наша поездка началась в 8:40. Я села в машину на переднее сидение и поздоровалась с водителем.

После этого, как утверждает женщина, на нее обрушился шквал негатива и недовольства от водителя.

- Он стал говорить, что собирался уже отменять заказ, спрашивал меня: «Почему так долго?». Я не хотела с ним разговаривать на эту тему и попросила его прекратить эти разговоры. Время ожидания составило всего 7 минут. Пояснила, что в любом случае оплачу его время, которое он потратил на ожидание, - продолжает пассажирка. - Но он не успокоился, начал материться.

Вместе с Еленой они проехали около 20 метров от дома. После этого конфликт разгорелся с новой силой.

- Я попросила остановить машину. Но не успела выйти из салона, как он схватил меня за волосы и сильно дернул. У меня началась паника. Он закричал: «Свою машину так открывать будешь», - говорит Елена Прокаева. – К тому же, у меня были заплетены афрокосы, а из-за того, что он их схватил, то каркас прически провис.

После того, как она покинула салон, водитель вышел к ней. По словам пострадавшей, в этот момент он сказал ей: «Если что-нибудь пикнешь, то убью тебя». После он толкнул женщину и уехал. Несостоявшуюся поездку Елена не оплатила. У нее была поставлена опция «оплата за наличные», но достать деньги она просто не успела. Женщина вернулась домой и позвонила в полицию, а также написала обращение в техподдержку сервиса такси.

- У меня на нервной почве даже щеки неметь начали. Мне уже звонили защитники со стороны таксиста. Они говорили, что будут ждать меня во дворе. По их мнению, он не мог так поступить с пассажиром и вообще у коллег на хорошем счету, - рассказала Елена.

«КП-Екатеринбург» направили запрос в компанию, которая занимается перевозкой пассажиров. На момент публикации ответ не поступил.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили «КП-Екатеринбург», что Елена Прокаева обращалась с заявлением в органы внутренних дел.

- Пострадавшая женщина обратилась с заявлением в отдел полиции № 18. Она сообщила, что водитель такси ее избил, а также угрожал. В ходе проверки участковые уполномоченные установили водителя. Он опрошен и пообещал предоставить видео и аудиозапись из автомобиля. По результатам проверки сотрудники полиции примут обоснованное решение, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

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