В Екатеринбурге водитель такси высадила ребенка-инвалида

Семья пользуется такси не первый год, и до этого проблем не возникало Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неприятнейший инцидент произошел в Екатеринбурге с местной жительницей Ларисы и ее 10-летним сыном инвалидом Тимуром. Женщина вызвала машину, чтобы забрать ребенка с занятий. Но как выяснилось, приехавшая на вызов автоледи была весьма не рада такому пассажиру.

- Лариса говорит, что увидев Тимура в коляске, женщина-водитель нахмурилась. Сказала, что ее никто не предупредил, что пассажиром будет инвалид. Хотя мама мальчика всегда говорит оператору, что поедет колясочник. Такси семья пользуется не первый год. И до этого проблем не возникало, - рассказали в благотворительном фонде «Живи малыш».

Тимур регулярно ездит на такси, но раньше не становился причиной конфликтов с водителями. Фонд «Живи малыш»

Но едва машина тронулась автоледи передумала и попросила Ларису и Тимура покинуть автомобиль. К такому хамству женщина была не готова.

- Лариса недоумевала. Как так? Коляска то уже в багажнике, багажник закрыт, в чем проблема? Выяснить, что именно смутило водителя так и не удалось. В какой-то момент женщина сказала, что Лариса на нее повышает голос и потребовала выйти из машины.

Мама Тимура попробовала снова урегулировать вопрос. В итоге водитель сама вынула кресло из багажника. Пересадила в него Тимура и уехала. Оставив маму с сыном мокнуть на улице под дождем, - сообщили в фонде.

Ответ оператора такси. Фонд «Живи малыш»

После такого женщине ничего не осталось, как вызвать еще одно такси. К счастью, вторая попытка оказалась успешной, хоть и поездка стоила уже в два раза дороже.