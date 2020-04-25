«Водитель такси уснул за рулем»: в Екатеринбурге в аварии с автобусом и легковушкой пострадали семь человек

Появились подробности утренней аварии на улице Шефской в Екатеринбурге. Напомним, в 7 часов утра там столкнулись «Лада Веста» и пассажирский автобус №060. По словам сотрудников ГИБДД, столкновение произошло, потому что легковой автомобиль выехал на встречную полосу. От удара отечественную машину выбросило на тротуар и оба транспортных средства загорелись.

Водитель такси уснул за рулем из-за усталости. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

Пожар тушили сотрудники МЧС. Там же работали полицейские и медики. В ДТП пострадали семь человек. Среди них были пассажиры автобуса, водитель легковушки и его пассажирка.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 человек: 20-летний мужчина-водитель и 20-летняя женщина - пассажир автомашины «Лада Веста» в тяжелом состоянии доставлены в 23 ГКБ, также с множественными ушибами в 23 ГКБ были доставлены 5 пассажиров автобуса «Богдан» (две женщины - 35 и 49 лет, трое мужчин - 32 года, 33 года и 57 лет). В момент ДТП в автобусе «Богдан» находилось около 30 пассажиров, - рассказали о характере травм в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

После столкновения машины загорелись. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

Водителем «Лады Веста» был таксист службы «Яндекса». 20-летний мужчина уснул прямо за рулем из-за усталости.

Отметим, оба транспортные средства получили серьезные повреждения. С места ДТП их пришлось эвакуировать.