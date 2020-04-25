2020-04-25T08:16:21+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус после аварии с легковушкой

Люди успели выбраться из горящей ловушки самостоятельно
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской областиФото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге рано утром столкнулся пассажирский автобус ПАЗ с легковым автомобилем. Авария случилась в субботу, 25 апреля, в 7 утра на улице Шефской. В результате ДТП обе машины загорелись.

- Площадь возгорания составила 3 кв.м., огнем повреждены оба транспортных средства. За 9 минут огнеборцы справились с огнем. В тушении огня и ликвидации последствий ДТП были задействованы 2 единицы пожарной техники, 7 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Еще до приезда пожарной техники пассажиры автобуса сумели выбраться из горящего транспорта. Никто не пострадал. А вот люди из легкового автомобиля получили травмы. Количество травмированных уточняется в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус после аварии с легковушкой
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