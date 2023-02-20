Расследованием займутся лучшие сыщики области Фото: предоставлено родственниками

Уголовное дело об убийстве 31-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой в поселке Первомайский признали сложным. Отныне расследованием жестокой казни занимается первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили родственники убитой женщины.

Источник в силовых структурах также подтвердил информацию о передаче дела лучшим сыщикам Среднего Урала. Однако официальный представитель ведомства Александр Шульга воздержался от комментариев.

- Дело передали в СУСК в начале 2023 года. Там не сомневаются, что резонансное преступление в итоге будет раскрыто, - поделился инсайдер «КП-Екатеринбург».

Труп старшего лейтенанта обнаружили в ночь на 30 апреля на берегу Бисерти. С начала 2022 года сотрудница службы участковых уполномоченных жила вместе с детьми у своих родителей. В момент трагедии вместе с Эльвирой находился ее бывший опекаемый Анатолий Хлызов. Инвалиду предъявили обвинение в убийстве и отправили в СИЗО на четыре месяца. Однако никаких улик против него следствие так и не нашло и инвалида отпустили.

Семья Эльвиры обещает миллион рублей за информацию об убийце Фото: предоставлено родственниками

По словам Анатолия, у реки на Эльвиру напал мужчина в черной маске. Спустя полгода у жителей Первомайского и соседних деревень собрали образцы ДНК, но вычислить преступника это не помогло.

Ранее стало известно, что в конце 2021 года Эльвира Муфазалова заявляла о побоях со стороны мужа. После смерти женщины ее детей к себе забрал отец. Напомним, что председатель СК Александр Бастрыкин требовал от свердловских подчиненных отчет о проделанной по делу работе.

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