У Эльвиры Муфазаловой осталось двое детей. Фото: личная страница в «Одноклассниках»

В Свердловской области у мужчин собирают ДНК, чтобы найти убийцу сотрудницы полиции. Более полугода прошло с жестокого убийства 31-летней Эльвиры Муфазаловой в поселке Первомайский Нижнесергинского района. Труп старшего лейтенанта обнаружили в ночь на 30 апреля у реки Бисерть, куда мать двоих детей отправилась на рыбалку. По характеру травм стало понятно, что женщину буквально забили до смерти.

Изначально по обвинению в расправе был арестован ее подопечный Анатолий Хлызов. Однако спустя четыре месяца 21-летнего парня отпустили на свободу. Следственный комитет расследует уголовное дело по 105 УК «Убийство», однако в ведомстве отказываются от комментариев после освобождения главного подозреваемого.

По данным «КП-Екатеринбург», на теле Эльвиры обнаружили мужскую ДНК. Теперь в поселке Первомайский и соседней деревне Уразаево у мужчин берут на анализ слюну. Ранее семья объявляла награду в 500 тысяч рублей за информацию о преступнике.

- По ряду признаков преступление может носить бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные используют полиграф, проверяют алиби лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливают возможных очевидцев и свидетелей, - рассказывал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В начале 2022 года Эльвира забрала детей от мужа и переехала жить к родителям. Фото: личная страница в «Одноклассниках»

Напомним, что в конце прошлого года Эльвира Муфазалова жаловалась на побои от мужа. А в начале 2022-го вместе с детьми переехала жить к родителям.

«Он схватил меня за волосы, клок был вырван. Голова болит до сих пор. Пила таблетки, мазала мазью. Сегодня второй день, а он даже не попросил прощения. Никаких слов не высказал. Просто выгоняет меня из дома. Как можно жить с человеком после такого? После таких побоев», - рассказывала Эльвира.

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