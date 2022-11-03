«Все не так, как показано в шоу»: герой шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска устроил скандал

Подросток утверждает, что папа живет в гармонии. Фото: кадр из шоу "Беременна в 16"

Молодые родители из Краснотурьинска, ставшие героями шоу «Беременна в 16» устроили скандал. Сергей и Наталья не могут определиться: снят новый выпуск с их участием по сценарию или нет. В сети подросток утверждает, что пара живет в гармонии, а все, что было показано на проекте - вымысел.

- В шоу показано, что Наташа общается с бабушкой просто ужасно и по дому ничего не делает. На самом деле это все снято по сценарию. Все не так, как показано на экране. Я маме не грублю, с бабушкой нормально общаюсь. Наташа с первого дня как мы начали жить, помогает по дому. Она ходит в школу и учится в 9 классе, - рассказывает Сергей в одном из видео в соцсети «Вконтакте».

В выпуске на телеканале «Ю» действительно показано, что молодые родители грубят старшим, отказываются помогать, а также ссорятся друг с другом. Например, 16-летняя Наташа ушла из дома, так как ее бабушка была против родов и совместной жизни с молодым человеком.

- Ее бабушка ей не помогает, не выходит на связь. Моя мама и бабушка с ней отлично общаются. Матвею мы покупаем питание, одежду, он всегда обеспечен с головы до пяток. У нас все в семье хорошо, - уточняет молодой папа.

Сережа опровергает слухи, которые гуляли в Сети ранее. Фото: кадр из шоу "Беременна в 16"

Кроме того, Сережа опровергает слухи, которые гуляли в Сети ранее. В социальных сетях появилось видео, где он говорит о разводе с Наташей, о том, что он нашел другую девушку, а ребенок — это не навсегда.

- Мы это специально сказали, потому что знали, что скоро выйдет шоу, мы думали, что так будет больше интереса у аудитории и просмотров. Это обернулось плохой шуткой, - объясняет Сергей.

По его словам, чаще всего с маленьким Матвеем сидит Сережа. Сейчас он устроен на работу, но находится в декрете: Наташа заканчивает 9 класс, бабушка на пенсии, а мама работает. При этом, Сережа отмечает, что денег им хватает.

Наташа же заявляет обратное. Судя по ее словам – в шоу нет ничего снятого по сценарию.

- Мы правда с Сережей часто и много ссорились, были конфликты. Он это сказал, потому что во всех социальных сетях его оскорбляют и пишут в личные сообщения всякие гадости. Поэтому он так психанул и сильно перегнул палку, - объясняет в ответном видео Наташа.

Выпуск скандального шоу «Беременна в 16» с подростками из Краснотурьинска вышел в конце октября. В истории показаны проблемы в семье как со стороны Натальи, так и со стороны Сергея. Соседка молодой пары рассказывает, что их сын Матвей растет в достатке и чистоте. Однако в прошлом Сергей творил много глупостей, пока еще учился в школе.

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