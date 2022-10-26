«Ребенок ни в чем не виноват»: соседка рассказала о школьнице из Краснотурьинска, забеременевшей в 16

Школьница Наталья Попова приняла решение родить ребенка и стала героем шоу "Беременна в 16". Фото: скриншот выпуска шоу на телеканале "Ю"

26 октября на экраны вышел очередной выпуск реалити-шоу на телеканале «Ю» «Беременна в 16». Героями проекта на этот раз стали подростки из уральского города Краснотурьинск. Школьница Наталья Попова приняла решение родить ребенка, несмотря на то, что будущий отец бросил школу еще в 8 классе.

Соседка Сергея, который стал папой в 18 лет, рассказала о том, как молодая семья живет после съемок.

- У них родился сын. Живут тихо. Раньше Сергей вытворял всякие пакости по детству, сейчас остепенился. Живут с бабушкой Сергея, но не всегда. Мама его вышла замуж, живет с мужем в нашем городе, - рассказывает «КП Екатеринбург» соседка молодой семьи.

Сама Наташа, со слов соседки, вежливая, всегда здоровается с соседями. А маленький сын растет в достатке.

- Увидела ее первый раз в конце прошлого года, потом узнала, что оказывается она в конце декабря уже родила. Ничего особо о ней рассказать не могу, вежливая, здороваемся, сынок растет, ухоженный, хорошенький такой, - делится соседка.

Сергей нашел работу грузчиком. Фото: скриншот выпуска шоу на телеканале "Ю"

Во время съемок Сережа долго не мог найти работу, так как не мог определиться в своем призвании. После небольшой подработки разнорабочим ушел. Сейчас молодой папа нашел стабильный заработок.

- Вроде работает грузчиком в сетевом магазине. Про то, что школу бросил - я не знала, учился плохо. Оставался на второй год, - уточняет знакомая семьи.

Дела, судя по всему, у Наташи и Сергея пошли в гору. Сейчас в их доме поселилась и собака, породы хаски. По мнению соседей, этот поступок весьма безответственный.

- Они даже собаку завели, хаски, вот это я думаю безответственно с их стороны. Конечно, ребенок не виноват ни в чем, родственники наверняка помогают. Но вот дальше как растить, если оба родители необразованные, где смогут работать. Но это их дело, - подытоживает соседка Сергея и Натальи.

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