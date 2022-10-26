Наталья Попова рассказала о том, как решилась стать молодой мамой. Фото: скриншот видео телеканала "Ю"

Наталья Попова – молодая мама из Краснотурьинска, ставшая участницей реалити-шоу «Беременна в 16» на телеканале "Ю". В новом выпуске проекта Наташа вместе с ее избранником рассказали о том, каким выдался их путь, прежде чем они стали родителями.

«ХОТЕЛИ ЗАБРАТЬ В ДЕТСКИЙ ДОМ»

Когда Наташе было 11 лет, она потеряла родную маму, которая болела раком. После начались проблемы: напали органы опеки и остро встал вопрос об оформлении документов для направления в детский дом.

- Я никогда не забуду тот день, когда узнала о смерти мамы. Потом нас вместе со старшей сестрой Аней, ей сейчас 18, и старшим братом Артемом, ему 20, хотели забрать в детский дом, - рассказывает Наталья на реалити-шоу.

Бабушка и дедушка оформили над ребятами опеку. С тех пор, вся семья жила вместе в двухкомнатной квартире. Ребята вновь пошли в школу: из-за всего случившегося дети пропустили целый год занятий.

Бабушка в воспитании внуков держит строгость. Позволяется девочкам мало, старший брат уехал учиться в колледж Нижнего Тагила. Молодая мама рассказывает, что и с ним, и с сестрой они не близки: живут под одной крышей, а говорить не о чем.

Родного отца Наташа не помнит совсем. Выводы о нем она сделала из рассказов матери, которая разошлась с ним еще до рождения девочки. Он часто пил, избивал маму. Умер он в тюрьме, отбывая срок.

Сережа и Наташа познакомились в компании общих друзей. Фото: скриншот видео телеканала "Ю"

«УЧИЛСЯ ПЛОХО, ОСТАВАЛСЯ НА ВТОРОЙ ГОД»

После смерти мамы Наташа не верила, что способна испытать такое чувство, как любовь. Однако своего принца она все-таки повстречала. Им стал Сережа, которому на момент съемок было 18 лет.

Однако родного отца Сережа тоже не знает. Если у Натальи папа злоупотреблял алкоголем, то папа Сергея просто обокрал их семью: забрал золото, дедушкины деньги. Мама, будучи беременной, уже тогда выставила его за дверь.

Соседи Сергея рассказывают, что по молодости молодой человек творил разные глупости. Когда у влюбленной пары родился малыш, он остепенился. Она парня знает его с самого детства. Он на год старше ее сына, говорит, что из-за того, что город можно считать одной большой деревней, многие знают и Сережу, и его избранницу.

- О том, что Сережа бросил школу я не знала. Но учился он плохо, оставался на второй год, - уточняет "КП Екатеринбург" соседка.

Сергей бросил школу после 8 класса. Фото: скриншот видео телеканала "Ю"

Молодой человек бросил учебу после восьмого класса. Позже выяснится, что его не могут поставить на биржу труда, потому что нет аттестата.

- Мне больше нравилось снимать видео и выкладывать ролики в интернет, видеоблогинг мне по душе больше, чем учеба, - рассказывает Сергей в новом выпуске.

В блогинге у него тоже не сложилось: после нескольких видео он увлечение забросил. По его мнению, для раскрутки и популярности нужно вложить деньги, которых ни у него, ни у его семьи сейчас нет.

Сергей и Наталья встретились в компании общих друзей. Друг другу сразу понравились. Потом нашли друг друга в социальных сетях, а через четыре дня стали встречаться.

«Я ПОНЯЛА, ЧТО У СЕРЕЖИ ГОЛОВЫ НЕТ»

Ребенок для молодой пары оказался желаемым. Сережу мало заботило то, что он не имеет представления о том, чем хочет заниматься в жизни. Считает, что наоборот, появление малыша заставит стать ответственнее. Мама Сережи, как и бабушка Наташи изначально были против отношений, считая, что Сережа должен найти работу, а его девушка – закончить школу.

С сексом ребята не спешили. Впервые близость у подростков случилось спустя полгода отношений, но почти сразу же ребята решили этим заниматься без предохранения. А потом Наташа узнала о беременности.

- Когда я увидела две полоски, я одновременно была радостной, но больше я была напугана: как об этом сказать бабушке? – делится впечатлениями Наталья.

Тянуть с известием пара не стала, сразу выложив все карты родственникам. Его бабушка, с которой он живет и по сей день, отреагировала резко. Мама парня верить тестам на беременность не стала.

- Я в очередной раз поняла, что у Сережи головы нет. Я хотела своему сыну лучшую судьбу. Когда врач подтвердил, я поняла, насколько мы все влипли, спасибо моему сыну, - резко выразилась мама Сергея.

Строгая бабушка Наташи настаивала на аборте, как и вся ее родня. Но влюбленные оказались настроены категорично.

- Мне плевать на Наташину бабушку, я все равно ее заберу, украду и мы родим этого ребенка, - выпалил отец будущего малыша.

Беременность Наташи проходило хорошо до последнего момента. Фото: скриншот видео телеканала "Ю"

РЕБЕНОК РОДИЛСЯ НЕДОНОШЕННЫМ

Беременность для Наташи долгое время проходила хорошо, несмотря на стресс, который она испытывала из-за давления родственников. На раннем сроке она перебралась жить к семье молодого человека, где ее приняли с трудом. Покинуть дом Наташа мечтала с тех пор, как умерла ее мама: жить рядом с бабушкой стало невыносимо.

Родная бабушка решила ограничить общение с внучкой: она так и не приняла выбор, сделанный девушкой. Поэтому даже не пришла в ЗАГС, где молодые расписались, без торжества, лишь в присутствии мамы Сергея.

Сережа какое-то время работал разнорабочим «за копейки», но в итоге терпение лопнуло. Все это слилось в кучу с бытовыми ссорами дома. На большом сроке беременности Наташа узнает: ее сын перестает набирать вес.

Будущую маму экстренно отправляют в Екатеринбург, в больнице она проводит почти четыре недели. Родила через кесарево сечение. Малыш родился здоровым, но был помещен в реанимацию. Забрать его из-под наблюдения врачей Наташе разрешат только спустя три недели. Дожидаться она не стала и вернулась в Краснотурьинск.

- Я была очень злая: бросить своего новорожденного ребенка, в чужом городе, неизвестно с кем! Ей плевать на него, если бы она не была моей снохой я бы ребенка просто забрала. Он никому не нужен, – негодует мать Сергея.

Новорожденного мальчика поместили в реанимацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но в итоге, мальчик Матвей благополучно прибыл домой. Растрогались все: молодые родители и мама, ставшая бабушкой. Наташа ощущает себя ответственной мамой, которая полностью отдает все время новорожденному сыну.

Сейчас малышу исполнился год. Как говорят соседи, у семьи все идет хорошо, а Сережа наконец нашел работу.

- Насколько я знаю, сейчас он работает грузчиком в сетевом магазине. Живут тихо. Про Наташу много не расскажу, увидела ее первый раз в конце прошлого года, потом узнала, что оказывается она в конце декабря уже родила. Ничего особо о ней рассказать не могу, вежливая, здороваемся, сынок растет, ухоженный, хорошенький такой, - делится с «КП-Екатеринбург» соседка.