В крови Никиты Гусева не обнаружили запрещенных веществ. Фото: соцсети

Следственный комитет прекратил уголовное дело об убийстве 19-летней студентки фармацевтического колледжа Светланы Коптевой. Как и ожидалось, производство было завершено из-за смерти главного подозреваемого – мужа красавицы Никиты Гусева. По основной версии, утром 4 августа парень зарезал супругу. А потом свел счеты с жизнью.

10 октября мать Светланы ознакомилась с результатами экспертиз. В крови Никиты не обнаружили алкоголя или запрещенных веществ.

- Человек это сделал в здравом уме, - рассказала «КП-Екатеринбург» Елена Коптева. - Меня интересовало только это. Я не скажу, что для меня это было важно. Легче мне не стало, ребенка никто не вернет. Были ли травмы на теле Никиты (не связанные с суицидом)? Да, но я не буду о них говорить. Зачем это сейчас ворошить. Сейчас у людей другие проблемы.

У пары остался полугодовалый сын, сейчас его воспитывает семья Светланы. Фото: соцсети

Ранее родители Никиты Гусева заявляли о готовности обнародовать переписку сына с женой. Но так и не сделали этого.

- А что они могут показать?! Все «чисто», ни «ВКонтакте», ни в WhatsApp они не общались. Пусть обнародуют, мне тоже будет интересно, - добавила Елена Коптева.

В семье убитой студентки предполагают, что Никита расправился со Светланой на фоне угрозы выселения. Накануне он узнал о планах Коптевых оставить его без крыши над головой. В СУ СКР по Свердловской области по-прежнему не комментируют случившееся.

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