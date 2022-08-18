Мать Светланы Коптевой считает, что зять был у нее на иждивении. Фото: соцсети

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 19-летней студентки фармацевтического колледжа Светланы Коптевой. Главный подозреваемый – ее муж Никита Гусев, покончивший с собой утром 4 августа.

За два дня до трагедии девушка сообщила матери о желании уйти от супруга. Родные поддержали решение Светланы и приняли решение выселить зятя из однокомнатной квартиры, которую снимали для дочери. Когда двоюродный брат приехал к многоэтажке на Бебеля, подъезд был уже оцеплен полицией.

Ранее Никита и Светлана жили в квартире отца парня в переулке Буторина. Но после бытового конфликта мужчина попросил сына и беременную невестку съехать.

- Я перевезла ее [Светлану] на второй этаж, чтобы он не выбросил мою сумку с восьмого этажа в их первой квартире, - вспоминает мама девушки Елена Коптева. – А он поступил по-другому, еще хуже. Арендатором была я. По договору в квартире могли проживать три человека: я, моя дочь и мой отец. Он не имел права там жить! Это была защита моей дочери. Племянник поехал к ним, чтобы он ничего не сделал Свете и съехал. И там должен был быть не только племянник. Еще один человек снимал бы все на телефон, чтобы у нас были доказательства для защиты.

За два дня до смерти Светлана сообщила маме о намерении уйти от мужа. Фото: соцсети

Близкие Никиты утверждают, что перед смертью он позвонил матери и сообщил о предстоящем выселении.

- Почему он к папе то своему не пошел жить? Чего они там сейчас слезы льют? Спрашивайте у его отца! Ему было куда идти, у него еще и мама есть. Так-то он молодец. Я таким людям завидую. Жил очень хорошо: продукты привозили, за квартиру платили. Ребенка и жену одевали. Я бы не смогла так жить. Просто и на халяву. А представляете так сказать, что он этого всего лишится. Ходить с карточкой жены, с детскими пособиями, - рассказала в разговоре с «КП-Екатеринбург» Елена Коптева.

После убийства дочери Елена забрала полугодовалого внука к себе в Верхнюю Салду. Официальные представители СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

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