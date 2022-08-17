У пары остался полугодовалый сын. Фото: соцсети

Екатеринбург содрогнулся от жуткой истории, произошедшей утром 4 августа на Бебеля, 144. Курьер Никита Гусев убил 19-летнюю супругу Светлану Коптеву и покончил с собой. Пятимесячный сын пары остался сиротой. Следственный комитет по-прежнему отказывается комментировать трагедию, ставшую главным триллером уходящего лета на Урале.

Светлану похоронили в родной Верхней Салде, а Никита упокоился на Сибирском кладбище. Но разговоры о причинах случившегося не утихают.

Ранее мать зарезанной девушки откровенно рассказала о тесте. По словам Елены Коптевой, избранник дочери оформлял на жену микрозаймы. А снимать квартиру на Сортировке чете помогали родители Светланы. В день убийства за молодой мамой должен был приехать двоюродный брат, но в ночь перед случившемся Никита узнал о планах супруги.

- Он все узнал. Не пиши. Пока, мам, - написала Светлана матери в 04:12 ночи. Предположительно, девушку убили между 08:30 и 10:00 утра. В 10:30 соседи обнаружили тело Никиты рядом с подъездом.

ДА ОН САМ МЕЧТАЛ О РАЗВОДЕ!

Друзья Никиты не скрывают – парень постоянно думал о деньгах. Мол, изо всех сил старался угождать прихотям жены. А микрозаймы стали вынужденной мерой.

- В начале 2021 года они начали жить в квартире отца Никиты в районе Шарташского рынка, - вспоминает в разговоре с «КП-Екатеринбург» близкий друг Гусева. – Они действительно постоянно ругались, но не потому что он ее бил или еще что. Она закатывала истерики, а он сидел и выслушивал. Когда Света была беременна, он просто выходил в подъезд на перекур, чтобы хоть немного побыть одному. Я ему говорил, что надо потерпеть. Женщина, беременность, гормоны. Да он сам мечтал о разводе. Видимо, не мог бросить сына.

Близкие Никиты до сих пор не могут поверить, что он мог убить жену. Фото: предоставлено друзьями

Никита и Света переехали в другую квартиру за пару месяцев до рождения первенца. Несколько дней после убийства «однушка» была опечатана, но позже родственникам разрешили забрать вещи молодых ребят.

- В квартире были найдены чеки. В общей сложности на 70 тысяч рублей. Только вот потрачены были деньги на книги и карты Таро для Светы! – добавили знакомые Никиты Гусева, пожелавшие сохранить анонимность.

К слову, мать Светланы Коптевой утверждала, что зять готов был дать развод, если ему вернут 70 тысяч.

МЕНЯ ВЫСЕЛЯТ, А ИДТИ НЕКУДА

Как выяснилось, за несколько минут до смерти Никита успел оставить записку для родителей, а также позвонил маме. На листе бумаги в клетку парень указал пароли от телефонов.

- Он действительно узнал, что едет двоюродный брат Светы. Они планировали его выселить. Ну что за небылицы про заложницу?! Если у вас ребенка насильно удерживают, то звонят в полицию. Никита матери набрал и сказал: «Они меня выселят, а мне идти даже некуда», - пояснил друг Никиты.

Напомним, что после похорон сына отец Никиты Гусева заявил о расследовании уголовного дела по статье «Убийство».

- У Никиты несколько ножевых ранений в груди. Все руки избиты. В квартире еще кто-то был. Третьи лица. Либо они убили, или Никита защищал Свету. У меня есть справка. Там указано – причина смерти не суицид, - рассказывал Александр Гусев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Может, ты помог ей умереть?»: парень найденной мертвой в Екатеринбурге студентки рассказал о допросе (подробнее)