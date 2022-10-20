Президент Международного Клуба Веселых и Находчивых временно перестал вести игры из-за проблем со здоровьем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший капитан команды «МаксимуМ» Михаил Башкатов прокомментировал уход Александра Маслякова из КВН. В интервью «КП-Екатеринбург» звезда сериала «Кухня» и «Даешь молодеешь» объяснил, почему многие говорят, что без Маслякова КВН уже не тот.

В ноябре 2022 года президенту Международного Клуба Веселых и Находчивых исполнилось 80 лет. О своем решении временно прекратить вести игры метр объявил в феврале, объясняя уход проблемами со здоровьем из-за коронавируса.

О том, что Александр Масляков больше не вернется в КВН, официального подтверждения не давали ни он сам, ни Клуб Веселых и Находчивых. Однако уже почти 10 месяцев ведущего заменяют известные шоумены. Среди них были Валдис Пельш, Дмитрий Нагиев и Дмитрий Хрусталев.

Бывший участник КВН Михаил Башкатов объяснил, почему Александр Васильевич может больше не появиться в качестве ведущего на популярной передаче.

Бывший капитан команды «МаксимуМ» 10 лет играл в КВН Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Он человек пожилой, а съемка длится больше трех часов, и все это время ему надо находиться на сцене… Думаю, что на какой-то юбилейной игре он появится, а вот вести целый сезон, мне кажется, ему уже очень тяжело. В любом случае желаю Александру Васильевичу крепкого здоровья, - говорит Михаил Башкатов.

При этом актер прекрасно понимает, почему многие говорят, что без Маслякова игры уже не те, но сам придерживается другого мнения.

- Я, честно говоря, не смотрел в этом году КВН и не видел игр без Александра Васильевича. Вообще фразу «КВН не тот» уже лет 15, наверное, все говорят. Это уже какой-то мем. У каждого поколения свой КВН. Конечно, все привыкли, что передача выглядит определенным образом: звучит музыка, и на сцену выходит Александр Васильевич. Теперь этот привычный формат чуть-чуть изменился. Я лично считаю, что прелесть КВН в том, что это живая игра, которая меняется. Приходят новые люди, новые команды, и именно за счет притока новой крови она все еще актуальна, - заключает актер.

Споры о том, вернется ли Александр Васильевич ведутся уже несколько месяцев Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранее свое мнение об уходе Александра Маслякова высказывали артисты шоу «Уральские пельмени». По их мнению, Александр Васильевич решил отойти от дел, но сам выберет себе преемника.

А вот известный ведущий Валдис Пельш, наоборот, считает, что метр на играх КВН еще появится:

- Я уверен! Александр Васильевич - сильный человек и очень любит свою игру. При первой же возможности придет и скажет: «Ну-ка, шантрапа, брысь с моего места! ». (Смеется.) И займет то, что принадлежит ему по праву, - говорит ведущий.

В интервью «КП-Екатеринбург» Михаил Башкатов также рассказал, почему его жена не хотела с ним серьезных отношений, за что ценит дружбу с Андреем Бурковским и почему никогда не вернулся бы в «Даешь молодежь».

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