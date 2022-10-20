Актер сменил амплуа героя-весельчака, сыграв строгого отца в спектакле «Трудный экзамен». Фото: из архива Михаила Башкатова

Михаил Башкатов известен благодаря участию в КВН, а также проектам «Даешь молодежь» и «Кухня». У зрителей его образ закрепился за героями-весельчаками. Но сейчас 41-летний актер сменил амплуа, сыграв строгого отца в спектакле «Трудный экзамен» в проекте «Знание.Театр».

«КП-Екатеринбург» Михаил Башкатов рассказал о дружбе с Андреем Бурковским, секретах семейной жизни, почему никогда не вернулся бы в «Даешь молодежь» и чем его вдохновил проект Российского общества «Знание».

Михаил Башкатов и Андрей Башкатов прославились благодаря КВН, «Даешь молодежь» и «Кухне». Фото: из архива Михаила Башкатова

«В "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ" НЕ ВЕРНУСЬ»

- Михаил, как думаете, если бы «Даешь молодежь» снимали в 2022 году, каких бы вы играли персонажей, что бы «стебали»?

- Этот проект снимался больше 10 лет назад про молодежь того времени, и придумывала его молодежь того времени. А какие сейчас актуальны темы у современных подростков, мне сложно сказать. Мой старший сын (у актера четверо детей - Прим. Ред.) что-то смотрит и ржет, а я половину из этого не понимаю. Поэтому что бы я сейчас не сказал, думаю, молодежь ухмыльнется и скажет: «Ну ты и бумер, отставший от жизни».

- А сейчас бы снялись в перезапуске «Даешь молодежь»?

- Было столько попыток перезапуска «Даешь молодежь», и я, конечно, отказывался сниматься, потому что всему свое время. Изображать молодого нет смысла. В каком-то юмористическом скетч-шоу снялся бы, если это будет действительно классно написано, с оригинальными образами и парадоксальным юмором. А воскрешать что-то старое – это будет зомби-апокалипсис. Это ни к чему. Я против того, чтобы бесконечно доить одну и ту же корову. Надо все-таки двигаться вперед.

С Андреем Бурковским Михаил дружит уже больше 20 лет. Фото: из архива Михаила Башкатова

- Какой забавный случай из закулисья «Даешь молодежь» вам вспоминается чаще всего?

- Съемки проекта длились четыре года. За это время мы сняли больше двух тысяч скетчей. Я снялся в процентах шестидесяти. Если мы соберемся все на кухне за кружкой чая, наверняка, найдем, что вспомнить. А сейчас я нахожусь на съемках другого проекта, смотрю в окно, и вспоминаю, как примерно в это же время, в середине октября, мы дрались в воде с Андреем Бурковским. Мы снимали летний скетч в Останкинском парке. На улице было градусов семь-восемь. Мы дрались, а в конце драки падали в воду. Сейчас я бы на такое сказал: «Ребят, давайте не будем глупостями заниматься, давайте придумаем другую концовку». Но тогда мы были готовы на все. Саму драку мы снимали несколько раз, а для падения нужен был золотой дубль, чтобы снять все с первого раза. Мы отыграли сцену, а потом сердобольная съемочная группа, которая сама в этот момент стояла в пуховиках, растирала нас полотенцами и отпаивала чаем с коньяком.

- Андрея Бурковского вы можете назвать своим другом?

- Могу. Мы знакомы с 2000 года. За это время столько всего вместе прошли. 10 лет в КВН играли. Было много разных ситуаций, когда Андрей показывал, что я могу полностью ему доверять, что всегда могу на него положиться, как и на всю свою команду. Когда 10 парней за десять лет прошли огонь, воду и медные трубы, как сослуживцы, я на каждого из них могу положиться, потому что они – мои друзья. Мы частенько встречаемся, общаемся семьями, у нас дружат дети. Я бесконечно уважаю Андрея, он самый настоящий неутомимый энтузиаст, с огромной энергией и волей. Во время подготовки к играм КВН, когда уже ни у кого не было сил, и все падали с ног от усталости, он ходил и говорил: «Ребят, давайте еще поднажмем, попишем».

КВН подарил Михаилу верных друзей. Фото: из архива Михаила Башкатова

- Главный символ КВН Александр Васильевич больше не ведет программу. Как думаете, он еще вернется?

- Это надо у него спрашивать. Он человек пожилой, а съемка длится больше трех часов, и все это время ему надо находиться на сцене… Думаю, что на какой-то юбилейной игре он появится, а вот вести целый сезон, мне кажется, ему уже очень тяжело. В любом случае желаю Александру Васильевичу крепкого здоровья.

- Как считаете, без него КВН уже не тот?

- Я, честно говоря, не смотрел в этом году КВН и не видел игр без Александра Васильевича. Вообще фразу «КВН не тот» уже лет 15, наверное, все говорят. Это уже какой-то мем. У каждого поколения свой КВН. Конечно, все привыкли, что передача выглядит определенным образом: звучит музыка, и на сцену выходит Александр Васильевич. Теперь этот привычный формат чуть-чуть изменился. Я лично считаю, что прелесть КВН в том, что это живая игра, которая меняется. Приходят новые люди, новые команды, и именно за счет притока новой крови она все еще актуальна.

«КВН уже не тот – это мем», - считает Михаил Башкатов Фото: Борис КУДРЯВОВ

«НЕ ХОТЕЛА ОТНОШЕНИЙ, НО НЕ ТУТ-ТО БЫЛО…»

- С женой Екатериной вы вместе уже 17 лет. Без чего вы не представляете вашу семейную жизнь?

- Без кучи детей и приятной суеты. Когда-нибудь они вырастут, и придет время учиться жить по-другому, более размеренно и спокойно.

- Помните вашу первую встречу с Екатериной?

- Мы учились в одном университете. Первый раз я ее заметил, когда шел утром на пару от остановки, а она шла впереди меня. У нее была такая шикарная, легкая и уверенная походка, она и сейчас такая. (Улыбается). Катя была такая притягательная. А познакомились мы в ночном клубе. Это был 2005 год. Мы тогда с друзьями все выходные проводили в клубах. В один из вечеров нас свела наша общая знакомая. Мы плясали всю ночь. Потом я пошел провожать ее домой. Ну и с тех пор больше не расставались.

- А Екатерина вам потом рассказывала, вы ей сразу понравились?

- Нет, она просто хотела поразвлечься. (Смеется). Я ей, конечно, понравился, но она не хотела серьезных отношений и не рассчитывала, что все это надолго растянется. Она просто хотела пофлиртовать со мной, но не тут-то было…

Екатерина и Михаил вместе уже 17 лет. Фото: из архива Михаила Башкатова

- А чем вы тогда покорили ее, как думаете?

- Энергией своей, наверное, неуемной. Но, а вообще, нужно такое у нее спрашивать. А то я тут могу все, что угодно наговорить.

- Вы как-то сказали, что научили Екатерину легче относиться к незапланированным ситуациям. Что это были за ситуации, и как она реагировала?

- Катя в принципе любит держать все под контролем. Если она что-то запланировала, то все должно быть именно так. А я, как раз наоборот, очень люблю импровизировать, поэтому и Катю учу легче относиться к жизни. Со мной в принципе ничего нельзя планировать. Например, многие люди планируют отпуск за полгода, а с моей профессией это невозможно, потому что в любой момент могут появиться съемки. Поэтому за неделю до отпуска я говорю: «Любимая, давай собирать чемоданы». Со временем она привыкла к этому и научилась наслаждаться моментом.

- У вас четверо детей. Вы рассказывали, что с каждым ребенком ваши доходы только растут… Значит, все больше работаете?

- Да вроде бы нет. Я просто работаю. (Смеется). Господь дает детей, дает и на детей. Не то, чтобы я вдруг нашел клад какой-то. Появляются новые проекты, новые идеи, новая работа. Это не так, что с каждым новорожденным ребенком, мы переезжаем в квартиру побольше. Доходы растут, но ровно настолько, чтобы хватало.

«Чтобы сохранить семью, нужно хотеть сохранить семью», - уверен Михаил. Фото: из архива Михаила Башкатова

- Вы детей в строгости воспитываете? За шалости ругаете?

- Воспитываем достаточно строго. Такие понятия, как дисциплина, ограничения и ответственность за содеянное в нашем доме есть. Они не стоят в углу, мы не применяем к ним физическую силу, но они понимают: «Если поступил неправильно, огорчил родителей, надо быть в ответе». Это касается мальчишек, по крайней мере. Мальчишек так и надо воспитывать. Девочек, наверное, по-другому. У меня пока в этом нет опыта. Нашей дочке всего четыре месяца.

- Как воспитать доброго и ответственного ребенка?

- Своим примером. Но для мальчика до подросткового возраста его главный герой и главный пример – это отец. Какие бы вы ему сказки не читали, какие бы правильные вещи не говорили, но, если сами поступаете не так, как говорите, то и ребенок вырастет не таким, каким бы вы его хотели видеть. Показывайте на своем примере, как относиться к женщинам, как их надо любить, как заботиться о семье. Для девочек таким примером, я думаю, наоборот служит мама.

- Что вам помогает сохранить любовь и гармонию в отношениях с Екатериной?

- Желание их сохранить. Осознанное желание встретить со второй половинкой старость. Не бывает так, что влюбленные прожили до старости, ничего для этого не делая. Это большой каждодневный труд: прощать, вовремя останавливаться, делать что-то приятное, дарить подарки, говорить ласковые слова. Как и воспитание детей, любовь – это сад, за которым постоянно нужно ухаживать. Если есть какие-то обиды, значит, нужно проговорить их, так сказать, вырвать этот сорняк.

«Воспитать добрых и ответственных детей можно только на своем примере», - считает актер. Фото: из архива Михаила Башкатова

«МНЕ ПОВЕЗЛО РОДИТЬСЯ ОПТИМИСТОМ»

- Многие юмористы в жизни довольно немногословны и вообще не очень веселые люди. Вы в жизни какой?

- Я очень оптимистичный солнечный человек, но я и не юморист. По моему опыту, хорошие юмористы, которые пишут классный юмор, это зачастую действительно циничные скептики и мизантропы. Вот они пишут тонкий классный юмор.

- У вас есть какой-то универсальный совет, как сохранить оптимистичный настрой и побороть стресс?

- Мне просто это дано. У меня такой характер и такой внутренний настрой. Он всегда такой был. Это ни воспитание, ни самодисциплина. Просто мне повезло с таким оптимистичным взглядом на жизнь родиться. Бывает, конечно, что хочется поорать от тоски. И я эти эмоции не заглушаю, позволяю себе их выпустить экологичным образом. А другим я бы посоветовал научиться радоваться мелочам: «Солнышко светит – радуйтесь, встретились с другом – радуйтесь». Поменяйте фокус и концентрацию, меньше читайте плохих новостей.

Актер сыграл строгого отца в спектакле «Трудный экзамен». Фото: Российское общество «Знание»

- Вы сыграли в спектакле «Трудный экзамен» в рамках проекта «Знание. Театр». О чем для вас этот спектакль?

- В нем много смыслов. Я для себя нашел несколько основных. Во-первых, он о проблемах, с которыми может столкнуться каждый подросток. И посмотрев этот спектакль, он может понять, что не одинок в своих переживаниях. Во-вторых, в пьесе есть образ отца, которого я играю. У него своя правда. Мой герой уверен, что у современных подростков не должно быть никаких проблем, ведь у них все есть, они сыты, обуты и накормлены. Все подростки когда-то вырастают и начинают относиться к проблемам своих детей, будто это какая-то блажь. Но благодаря сценаристу и отец, и зрители вместе с ним попадают в голову к главному герою и понимают, что он отдельная личность, и что ему порой бывает очень тяжело. Родители могут хотеть чего угодно, но надо понять, чего хочет сам ребенок.

- А у вас были похожие отношения с родителями?

- Конечно. Плюс все это навалилось на 90-е годы. У родителей была тревога за мое будущее, потому что их будущее на их глазах стало рушиться. И мое желание играть в КВН их очень тревожило, потому что они не понимали, что это и к чему это может привести, профессия это или просто малолетняя дурь. Но надо отдать им должное и сказать спасибо за то, что им хватило сил, мужества и любви ко мне, чтобы не насиловать меня и не заставлять делать то, что я не хочу.

Спектакль освещают тему проблем современных подростков. Фото: Российское общество «Знание»

- А в детстве вы кем хотели стать?

- В детстве я, как и любой советский мальчишка, мечтал о мужских профессиях, хотел стать строителем или пожарным. Актером я не никогда мечтал стать. Это девочки все мечтают стать актрисами, а мальчики – героями.

- Читала, что первые деньги вы стали зарабатывать еще в детстве?

- Когда мне было лет одиннадцать, мы с другими ребятами организовали бригаду мойщиков машин. Но нашего запала хватило ненадолго. И когда нам стало скучно, мы быстро это бросили. Деньги никогда меня не мотивировали чем-то заниматься. А тогда удалось заработать только на жвачки и шоколадки.

- Читала, что вас забирали в полицию…За что?

- Это было все в то же время. Самый дурной возраст, когда есть силы, а ума нет. Наши детские шалости были не очень безопасными. У нас рядом не было детской площадки, зато был кирпичный завод, (смеется). Мы там катались на складском кране, залезали в цеха. Сторож склада увидела нас и поймала одного, а из солидарности сдались все.

- Кто для вас самый главный наставник в жизни? Какой самый ценный совет вы от него получили?

- Самый главный наставник в жизни – это Иисус Христос. А самый главный совет – это «Нагорная проповедь», в которой сказано, как нужно жить, чтобы потом не жалеть. Самое главное: «Относить к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе».

«Научитесь радоваться мелочам, смените фокус концентрации и легче относитесь к жизни», - желает поклонникам Михаил. Фото: из архива Михаила Башкатова

*О проекте

«Знание.Театр» – новый театральный просветительский проект Российского общества «Знание», состоящий из нескольких этапов. На Всероссийский конкурс на лучшую просветительскую пьесу для молодежи было подано 420 работ из 68 регионов России. Победителем стала пьеса «Трудный экзамен» 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани.

Премьера спектакля «Трудный экзамен», поставленного лауреатом премии «Золотая маска», режиссером Юрием Квятковским, состоялась 2 сентября в Москве и дала старт масштабному театральному фестивалю в Нижнем Новгороде, Владивостоке и Санкт-Петербурге. В его программу вошли тематические лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей России и сам спектакль. В рамках проекта также разрабатывается онлайн-инструкция по постановке спектакля «Трудный экзамен» и запланирован конкурс школьных и студенческих постановок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Рискнули подшутить над Масляковым»: Андрей Рожков – о закулисье КВН. Андрей Рожков рассказал о рискованной шутке с Масляковым, секретах семейной жизни и дружбе с Вячеславом Мясниковым (подробнее)

Валдис Пельш: «Масляков займет то, что принадлежит ему по праву». Валдис Пельш рассказал о шутке над Чулпан Хаматовой и почему Александр Масляков нескоро уйдет из КВН (подробнее)

«Хвалили за КВН и фото с Масляковым»: однокурсники Юлии Михалковой – о том, какой она была студенткой. В День рождения Юлии Михалковой показываем редкие фото и видео актрисы из театрального института (подробнее)

«Стас Ярушин лежал на пляже и смеялся надо мной»: Звезда «Универа» Сергей Пиоро рассказал о закулисье сериала. Актер рассказал «КП»-Екатеринбург о съемках в новом сезоне, почему он за прививки от ковида, о необычных комментариях от фанатов и криминальных 90-х (подробнее)

«Меня не найти на обложках мужских журналов»: звезда сериала «САШАТАНЯ» Алина Ланина раскрыла, почему не участвует в откровенных съемках. Уральская актриса рассказала, почему не общается с коллегами вне съемок, не участвует в откровенных фотосессиях, и из-за чего не любит люксовые бренды (подробнее)

«В поцелуях передаем искренность»: Арина Постникова – о съемках с Егором Бероевым. Звезда «Войны семей» Арина Постникова рассказала о поцелуях с Егором Бероевым, буллинге в школе и зачем снялась для журнала Maxim (подробнее)