В Свердловской области создают оперштаб по базовому режиму готовности

Куйвашев поручил разработать предложения по составу и порядку работы оперштаба Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области создают оперативный штаб после объявления президентом России Владимиром Путиным в регионе базового режима готовности. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Возглавлять его будет губернатор Свердловской области. Решения штаба обязательны для исполнения всеми органами власти, организациями и гражданами, - завил на заседании правительства первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Он отметил, что займется по поручению главы региона Евгения Куйвашева подготовкой предложений по составу и порядку работы оперштаба. Шмыков подчеркнул, что документ будет готов в ближайшее время.

Указ о введении в большинстве регионов России базового уровня готовности президент подписал 19 октября 2022 года. Свердловское правительство объявило о готовности выполнять все поставленных задач.

Введенный режим означает усиление охраны общественного порядка, важных военных, государственных и специальных объектов. При этом изменится функционирование транспорта, объектов энергетики, коммуникаций и связи. Также поменяется работа объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей.