Мать, 11 раз ударившая ножом восьмилетнюю дочь, избежала реального срока

Женщина схватилась за нож, когда дочь отказалась ложиться спать Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Сегодня, 19 октября, суд поставил точку в деле об убийстве 8-летней девочки в Нижнесергинском районе. Виновной признана ее родная мать. Правда, отправлять ее в места лишения свободы служители Фемиды не стали.

Преступление, потрясшее многих, произошло в октябре 2021 года. После полуночи, когда девочка в очередной раз отказалась ложиться спать, мать вдруг схватилась за нож, лежавший в кухонном столе.

- Подойдя к лежащей на диване дочери, достоверно зная, что последняя в силу своего малолетнего возраста не сможет себя защитить, женщина нанесла ей ножом не менее 11 ударов в область груди, а также не менее четырех ударов в область левой руки, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. – От полученных ранений ребенок скончался.

О том, что произошло, женщина сама сообщила в полицию. Правда она не сказала, кто на самом деле убил ребенка – заявила, что это сделал какой-то незнакомец, проникший в дом. Якобы у него была борода и он пытался изнасиловать ее, однако она сумела вырваться и спрятаться в туалете. Для убедительности женщина даже изрезала себе пальцы.

- Орудие преступления гражданка выбросила в выгребную яму, откуда при помощи специального магнита колюще-режущий предмет в последующем был извлечен, - объяснял Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Но вскоре женщина во всем созналась – когда полицейские повезли ее на служебном автомобиле в дежурную часть.

- Рассказывая о своем диком поступке, женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о ее убитой дочери, - комментировал Валерий Горелых.

Отдельно добавим, что мать растила девочку одна. Ее отец жил и работал в Екатеринбурге. Но он помогал супруге и дочери финансово. Женщину, убившую дочь, обследовали эксперты. Они выяснили, что она страдает хроническим психическим расстройством.

- Согласно заключению комиссии экспертов, указанная женщина страдает психическим заболеванием, лишающим ее возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. - В связи с изложенным, она признана невменяемой

Свердловский областной суд назначил обвиняемой принудительное лечение в психиатрической клинике. Она будет находиться в стационаре под интенсивным наблюдением.

- Подозреваемая на учете в ПДН не состояла, но ранее обследовалась у специализированных медработников, отсюда и фантастическая версия про бородатого убийцу, - уточнил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

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