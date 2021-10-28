До конца января она будет в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Нижних Серег арестовал 34-летнюю жительницу мусульманской деревни Уфа-Шигири, которая зарезала восьмилетнюю дочку. Ей предъявлено обвинение в убийстве. Следствию предстоит собрать доказательства и проверить женщину на вменяемость.

- Она заключена под стражу до 25 декабря 2021 года. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается» - отметил представитель регионального СКР Максим Чалков.

Известно, что женщина схватилась за нож после того, как девочка отказалась ложиться спать. Она сама сообщила об убийстве, но потом разыграла целый спектакль в надежде снять с себя подозрения. Для этого порезала себе пальцы и выдумала небылицу о бородатом мужчине, который убил ребенка и пытался ее изнасиловать, «но она выбежала из дома и спряталась в туалете».

- Орудие преступления гражданка выбросила в выгребную яму, откуда при помощи специального магнита колюще-режущий предмет в последующем был извлечен, - добавил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых. - При этом у женщины были порезаны пальцы левой руки, поэтому ее пришлось для оказания помощи доставлять в больницу. Раскаялась подозреваемая в служебном автомобиле полиции по пути следования в дежурную часть. Рассказывая о своём диком поступке, женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о ее убитой дочери.

Второклассница воспитывалась матерью. Ее отец работает в Екатеринбурге, но финансово помогал супруге с ребенком.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Асбесте рецидивист убил и изнасиловал 11-летнюю девочку.