В Белой башне на Уралмаше сделают амфитеатр и коворкинг

С первого этажа будут отправляться экскурсии по верхним уровням башни Фото: Данил СВЕЧКОВ

Знаменитую Белую башню на Уралмаше ждет реставрация. Группа архитекторов во вторник, 18 октября, рассказала, что на подготовку проекта реставрации выделили около девяти миллионов рублей. Это грантовые деньги, полученные через один из зарубежных фондов, поддерживающих восстановление культурных объектов.

- Башня не поменяет ни цвет, ни пропорции, - рассказала Наринэ Тютчева, один из авторов проекта. - На первом этаже будет ресепшн. Здесь разместится информационный блок. За стойкой рецепции будет работать выставка, посвященная истории башни.

По лестнице посетители будут попадать в пространство под баком - ведь изначально это была водонапорная башня Фото: Данил СВЕЧКОВ

С первого этажа будут отправляться экскурсии по верхним уровням башни. Причем посетителям здесь предложат надеть каски. Лестницу, которая связывает все уровни, реставрируют лишь наполовину. Ступени и перила укрепят, но на половине лестницы сохранят наслоения из рисунков граффити, которые десятилетиями оставляла здесь молодежь.

- Может эти люди, уже повзрослев, захотят привести в башню своих детей, чтобы показать свои граффити из юности, - говорит Наринэ Тютчева.

По лестнице посетители будут попадать в пространство под баком - ведь изначально это была водонапорная башня.

На первом этаже будет ресепшн. Здесь разместится информационный блок Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Здесь будет лекторий. А в самом баке появится амфитеатр, - объясняет Наринэ. - На самом верху башни в пожарной вышке разместится коворкинг. Там можно посидеть с ноутбуком и полюбоваться на Уралмаш.

Сейчас проект реставрации готовят к отправке на рассмотрение в Управление Госохраны. Лишь после этого можно будет получить разрешение на проведение работ.

Правда, пока неизвестно, в какую сумму обойдутся работы. Неизвестно и кто будет инвестором, который вложится в реставрацию. Его ещё нужно будет найти, отмечают архитекторы.

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