На набережной Городского пруда в Екатеринбурге планируют построить отель с секретным баром

Новый отель разместится на пересечении улиц Горького и Первомайская Фото: Алексей БУЛАТОВ

На набережной Городского пруда в Екатеринбурге скоро начнется большое строительство. Комплекс из старинных зданий рядом с Приборостроительным заводом, переделают в отель. Речь идет про обветшавшие дома на углу улиц Горького и Первомайской. В дореволюционное время тут располагалась сначала конюшня, а затем золотосплавочная лаборатория, где делали слитки из руды, найденной в Городском пруду.

Проект отеля представили на форуме "100+" Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наша идея, чтобы это место стало городской достопримечательностью, - рассказывает Сергей Тимофеев, руководитель архитектурной мастерской «Брусника». - Эта территория проходная. Нет точек притяжения. Даже набережная тут используется меньше. Единого автора у здания нет. Оно достраивались всю историю своего существования. Если попробовать счистить наслоения, чтобы подчеркнуть архитектуру, нам необходимо убрать пристрой из 20 века или аварийный второй этаж.

Место размещения нового отеля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 20 веке в здании располагались мастерские, тренажерный зал, в нем тусовалась молодежь. Планируется, что для перестройки здания в отель, нужно будет убрать ряд пристроев и аварийный второй этаж.

Называться отель будет «Гранд отель Екатеринбург». Авторы проекта объясняют такое название тем, что Екатеринбург - единственный город России, где нет отеля, названного в его честь Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Увядшее величие это то, как выглядят здания сейчас, - отмечает Сергей Тимофеев. - Мы планируем весь квартал превратить в отель. Внутренний дворик станет Лобби, открытым для всего города. В отеле будет ресторан, также доступный всему городу, а не только гостям. Также здесь разместится музей золота - в доме сохранилась бронированная дверь, в помещении за которой раньше хранились слитки золота. Будет здесь библиотека, секретный бар в небольшом старинном пристрое, винотека. Это будет пятизвёздочный отель.

Так выглядела застройка на Набережной городского пруда в начале ХХ века Фото: Алексей БУЛАТОВ

Называться отель будет «Гранд отель Екатеринбург». Авторы проекта объясняют такое название тем, что Екатеринбург - единственный город России, где нет отеля, названного в его честь. Одна из проблем - старое здание за прошедшие века «утонуло» в земле. Поэтому, чтобы сделать первый этаж снова видимым, строителям придется снять рядом с ним около метра земли. Планируется, что будет сделано углубление-терраса вдоль здания. Рассчитан отель будет на 69 номеров. Также со стороны улицы Первомайской часть здания превратят в жилой дом на 37 квартир.

В 20 веке в здании располагались мастерские, тренажерный зал, в нем тусовалась молодежь Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это будет эксклюзивное место, - сказал Сергей Тимофеев.

Впрочем, проект еще далек от реализации. Он должен пройти государственную экспертизу, отметил Евгений Рябинин, начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Проект должен пройти государственную экспертизу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аркадий Чернецкий: экс-мэр Екатеринбурга:

- Это действительно козырное место. Оно долго не осваивалось. Не было понимания, как осваивать. Это дорогостоящая затея. Надеюсь, из этого проекта хороший результат получится. Учитывая, что мы на стадии предварительного обсуждения, стоит сказать, что в целом мне проект понравился. Но у меня сейчас три вопроса. Во-первых, левое и правое крыло. Правое пятиэтажное здание - без мансарды. Левое шестиэтажное - с мансардой. Надо смотреть с противоположного берега, насколько это бросается в глаза. Думаю, можно симметрию обеспечить. Во-вторых, мне не очень понятно, зачем мельчить с внешней отделкой. Тут и камень, и штукатурка, и кирпич. Давайте называть вещи своими именами. Это один из самых знаковых объектов. Если гостиница, то должна быть лучшая. Если апартаменты, то лучшие. Есть еще один момент, не будет ли серьезного перепада в высоте зданий? Это у нас низкоэтажная застройка, потом стоит здание старого приборостроительного завода. Сегодня у нас есть вероятность, что в связи со строительством храма здание завода снесут. Насколько органично здание отеля будет смотреться рядом с ним?

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