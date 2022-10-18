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Недвижимость18 октября 2022 7:04

В деловом квартале «Екатеринбург-Сити» построят четыре небоскреба с зелеными террасами

Компания УГМК показала новый макет будущего квартала
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
. Закончить возведение нового квартала планируют к 2031 году

. Закончить возведение нового квартала планируют к 2031 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на форуме «100+», который начался 18 октября, показали, как будет строиться «Екатеринбург-Сити» - квартал с небоскребами у Макаровского моста. Квартал разместится в квадрате улиц Бориса Ельцина - Боевых Дружин - площади Октябрьской революции и улицы Челюскинцев. Закончить возведение нового квартала планируют к 2031 году.

Застройщики обещают много зеленых насаждений, взрослых деревьев и кустарников

Застройщики обещают много зеленых насаждений, взрослых деревьев и кустарников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Проект будет разделен на три уровня: небоскребы, инфраструктурный слой, состоящий из пешеходного пространства и общественных точек притяжения и подземный уровень с единым паркингом и улицами для автомобилей, - сообщают в компании УГМК. - Кварталы соединят прогулочные улицы шириной 20 метров.

Здесь уже построен 209-метровый небоскреб Iset Tower

Здесь уже построен 209-метровый небоскреб Iset Tower

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщики обещают много зеленых насаждений, взрослых деревьев и кустарников. Вдоль прогулочной зоны пройдет велосипедная дорожка.

Квартал разместится в квадрате улиц Бориса Ельцина - Боевых Дружин - площади Октябрьской революции и улицы Челюскинцев

Квартал разместится в квадрате улиц Бориса Ельцина - Боевых Дружин - площади Октябрьской революции и улицы Челюскинцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Въезжая в локацию, вы попадаете в подземный паркинг, где можете оставить автомобиль, пройти по подземным улицам к любому кварталу и подняться на листе на наземную часть или в здание, - уточняет застройщик.

Компания УГМК показала новый макет будущего квартала

Компания УГМК показала новый макет будущего квартала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планируется сделать и концертную площадку с экраном на улице, построить театры и кинозалы. Здесь уже построен 209-метровый небоскреб Iset Tower. К нему добавят еще четыре небоскреба с зелеными террасами и крышами с воркаут зонами и детскими площадками.

Проект будет разделен на три уровня: небоскребы, инфраструктурный слой, состоящий из пешеходного пространства и общественных точек притяжения и подземный уровень с единым паркингом и улицами для автомобилей

Проект будет разделен на три уровня: небоскребы, инфраструктурный слой, состоящий из пешеходного пространства и общественных точек притяжения и подземный уровень с единым паркингом и улицами для автомобилей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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