В объяснениях девушка указала, что торопилась забрать дочку от подруги Фото: Олег ГАЛИМОВ

Двое из четырех пешеходов, пострадавших в страшной аварии на Готвальда,19, остаются в больнице № 23. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили родственники госпитализированных. Вечером 28 января Chevrolet Aveo под управлением 20-летней девушки, уходя от столкновения, сбил четырех парней. Трое из них являются братьями.

- У 18-летнего Эльнура откололся зуб и сотрясение мозга, он все еще в больнице, - рассказали «КП-Екатеринбург» родственники. – У его 17-летнего брата порез на ноге. И у 20-летнего Эмиля травма колена. Четвертый пострадавший – молодой парень, может чуть старше наших. Он с Эльнуром в больнице.

Ранее в минздраве Свердловской области сообщали, что состояние пострадавших оценивается как стабильное.

- Два других пострадавших в состоянии средней тяжести в стабильном состоянии госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщили в минздраве.

По данным «КП-Екатеринбург», за рулем Chevrolet была Арина Сайнахова. Она отказалась от комментариев. Ранее в своих объяснениях она указала, что торопилась к подруге забрать ребенка.

Легковушка снесла дорожный знак и четырех пешеходов Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Девушка пояснила, что ехала из дома и торопилась забрать свою дочь от подруги. Решила, что успеет проехать перекрёсток, но выехала на запрещающий сигнал светофора, - добавили в отделении ГИБДД Екатеринбурга.

В свердловском главке полиции отметили, что разбирательства продолжаются.

- В настоящее время по факту данного резонансного ДТП представители городской Госавтоинспекции в установленном порядке проводят проверочные мероприятия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненным травм пострадавшим гражданам. По итогам вердикта медицинских специалистов будет принято обоснованное решение, - сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель главка Валерий Горелых.

Напомним, что 28 января на трассе под Нижним Тагилом погибла семейная пара из Урая.