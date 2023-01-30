Испуганную Молли нашли в переноске. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Кошка Молли, выжившая в страшной аварии под Нижним Тагилом, обрела новый дом. Вечером 28 января на 149-м километре Серовского тракта погиб 53-летний житель Урая Василий Салмин и его супруга Елена. По предварительной версии, Renault Duster, принадлежавший чете, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. Затем кроссовер выкинуло в отбойник.

- После чего легковой автомобиль развернуло, и он столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, грузовиком Hunogam, двигающимися также навстречу, - сообщает свердловское Управление ГИБДД.

Как позже выяснилось, испуганную Молли автоинспекторы обнаружили в переноске. Теперь кошка будет жить с сыном погибшей пары Федором. В разговоре с «КП-Екатеринбург» мужчина пояснил, что его родители направлялись в Екатеринбург, чтобы навестить его с сестрой.

По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Водитель и пассажир Skoda Fabia с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Пострадавшие в автомобиле Skoda - жители города Лысьва Пермского края, - добавили в Госавтоинспекции.

Напомним, что вечером того же дня в Екатеринбурге 20-летняя девушка на Chevrolet Aveo сбила четырех пешеходов, уходя от столкновения с другим автомобилем.