Иномарка вылетела на тротуар Фото: Олег ГАЛИМОВ

Страшная авария произошла поздним вечером 28 января в Екатеринбурге. Девушка за рулем Chevrolet Aveo выехала на красный и сбила четырех пешеходов на Готвальда.

- Девушка ехала по Готвальда в левом ряду в сторону Бебеля. Проскочила на красный. Но в этот момент машина на встречной полосе поворачивала во двор. Чтобы избежать столкновения, девушка резко повернула, потеряла управление и вылетела на тротуар, - рассказывают очевидцы ДТП «КП-Екатеринбург». – Там находились четверо мужчин. Один человек от удара упал на капот, и пробил лобовое в стекло.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Водитель Chevrolet Aveo дает показания. Девушка подтвердила "КП-Екатеринбург", что уходила от столкновения с машиной, которая поворачивала налево во дворы.

Виновница ДТП дает показания сотрудникам ГИБДД Фото: Олег ГАЛИМОВ

Четверых мужчин на двух машинах скорой помощи увезли в больницу.

- В аварии пострадали трое братьев. Одному 17, другому 19, третьему 20 лет. Возраст и личность четвертого пострадавшего еще выясняются.

Родители парней рассказали, что их сыновья просто вышли прогуляться, когда случилось ДТП. Их увезли в 23-ю и 36-ю горбольницы. По предварительной информации, у них переломы.

- По предварительным данным, водитель иномарки двигался по улице Готвальда и, уходя от столкновения, выехал на тротуар, где совершил наезд на четырех пешеходов. На месте аварии работают автоинспекторы, медики, спасатели, - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. - По факту происшествия Госавтоинспекция проведет проверку и профилактические мероприятия.