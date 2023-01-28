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Происшествия28 января 2023 12:34

В Екатеринбурге вынесли приговор наркосбытчику, который делал закладки

Рассказываем, как его поймала полиция
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Сначала он покупал наркотики для себя, но потом решил делать «закладки»

Сначала он покупал наркотики для себя, но потом решил делать «закладки»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге вынесли приговор 34-летнему Янису Зарипову, которого признали виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В августе прошлого года Зарипов попался на глаза экипажу патрульно-постовой службы. Полицейские поняли, что мужчина что-то прячет и досмотрели его.

- Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, при этом сбросил на землю сверток с неизвестным веществом. Сбежать ему не удалось. Его задержали, обнаружили и выброшенный им кулек, в котором оказался наркотик. Подозреваемый в наркопреступлении был доставлен в полицию. В его телефоне оперативники обнаружили координаты сделанных им схронов, - рассказали в пресс-группе УМВД.

Зарипову доверили крупную партию, при распространении которой он и был задержан. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Зарипову доверили крупную партию, при распространении которой он и был задержан. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Как выяснилось, Зарипов успел сделать восемь закладок по 50, 60, 70 и 125. Всего из незаконного оборота было изъято около 2 килограммов «синтетики». Сам рецидивист признался, что сначала покупал наркотики лишь для себя. Но потом решил стать закладчиком.

Чкаловский суд приговорил Яниса Зарипова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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