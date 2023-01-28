Сначала он покупал наркотики для себя, но потом решил делать «закладки» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге вынесли приговор 34-летнему Янису Зарипову, которого признали виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В августе прошлого года Зарипов попался на глаза экипажу патрульно-постовой службы. Полицейские поняли, что мужчина что-то прячет и досмотрели его.

- Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, при этом сбросил на землю сверток с неизвестным веществом. Сбежать ему не удалось. Его задержали, обнаружили и выброшенный им кулек, в котором оказался наркотик. Подозреваемый в наркопреступлении был доставлен в полицию. В его телефоне оперативники обнаружили координаты сделанных им схронов, - рассказали в пресс-группе УМВД.

Зарипову доверили крупную партию, при распространении которой он и был задержан. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Как выяснилось, Зарипов успел сделать восемь закладок по 50, 60, 70 и 125. Всего из незаконного оборота было изъято около 2 килограммов «синтетики». Сам рецидивист признался, что сначала покупал наркотики лишь для себя. Но потом решил стать закладчиком.

Чкаловский суд приговорил Яниса Зарипова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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