Председатель СКР Александр Бастыкин поручил доложить о происшествии. Фото: читатель «КП»

Школьницу из Нижнего Тагила, избившую 16 января ученицу восьмого класса, на 48 часов поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- По инициативе сотрудников полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Нижнего Тагила школьницу, подозреваемую в причинении жестоких побоев другой девочке, сроком на двое суток поместили в местный Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, - пояснил полковник Горелых. - Кроме того, представители МВД организуют в ближайшее время общешкольное собрание с целью профилактики подобных ЧП впредь и разъяснения молодежи об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за противоправные поступки.

Также Горелых опроверг сведения некоторых Telegram-каналов, которые разместили фейковую информацию об аресте подростка. По одной из версий, причиной драки стали оскорбления в переписке.

- Отдельные акулы пера, не разбираясь в юриспруденции, распространяют информационные утки, позабыв напрочь про свой профессиональный долг проверять у официальных источников распространяемую информацию, - добавил Валерий Горелых.

Стоит добавить, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил свердловским коллегам доложить о происшествии.