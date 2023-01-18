Мама девочки обратилась в прокуратуру. Фото: предоставлено Дарьей Табаковой

В Верхней Пышме разгорается скандал вокруг школы № 25, где учителя физики Антона Овченкова обвинили в домогательствах к ученице 7 класса. Как рассказала «КП-Екатеринбург» мама девочки Дарья Табакова, 22 декабря педагог попросил детей создать чат в WhatsApp для обсуждений соревнований по физике между школами. Однако сразу после этого 13-летней дочери посыпались сообщения.

«Я теперь понял, почему тебя все ****** обзывают. Ты обижаешь людей. И абьюзер», - написал Овченков семикласснице.

На следующий день девочка пожаловалась на странные сообщения завучу. Но через неделю решила сообщить о произошедшем родителям. Взрослые были в шоке. По словам Дарьи, руководство школы боялась огласки. А после новогодних праздников учителя уволили задним числом. Женщина уверена, что в действиях Антона Овченкова усматриваются признаки состава преступления по статье 135 УК «Развратные действия».

Переписка учителя и девочки от 22 декабря. Фото: предоставлено Дарьей Табаковой

- Его уволили, но с детьми он работать может, - объясняет в разговоре с «КП-Екатеринбург» Дарья Табакова. – Его уволили 10 января, но не по статье. Я хочу, чтобы человек был заключен под стражу. И чтобы суд вынес решение. Моя дочь не единственная, кому он писал. Есть еще одна девочка, которая также пострадала. 9 января я пришла разбираться к директору Ларисе Разумной. Состоялась встреча с ней и Овченковым. Учитель со мной не разговаривал.

Мама школьницы написала заявление в прокуратуру Верхней Пышмы. В пресс-службе ведомства подтвердили факт обращения. Но отметили, что с результатами проверки будет ознакомлена лишь представительница несовершеннолетней.

«Сам же учитель физики сказал, что он пошутил. Но после того, как я сказала, что мной будет написано заявление в прокуратуру, Лариса Разумная сказала, что будут полоскать имя школы. Стала предъявлять мне, что после моего заявления в прокуратуру ей не продлят контракт, и школа останется без директора», - говорится в заявлении Дарьи Табаковой.

Такие сообщения не оценила ни школьница, ни ее родители. Фото: предоставлено Дарьей Табаковой

Нам удалось связаться с Антоном Овченковым. Но педагог отказался общаться с прессой.

- Никаких комментариев, говорить не буду, ничего не скажу, - ответил Овченков.

СКАЗАНО

Дмитрий Ушаков, бывший следователь СК, адвокат:

- Нужно всесторонне изучить общение ученицы и учителя, а также что между ними происходило. И только после этого делать выводы о предмете их разговора. Носил диалог воспитательный характер, или сексуальную подоплеку. Слова не образуют состав преступления. Но проверку после такого провести должны.

Сергей Колосовский, адвокат:

- Догадки мамы девочки о том, что тут усматриваются признаки преступления по 135 УК, небеспочвенны. Мне кажется, состав есть. Вероятно, нужно проводить психолого-лингвистическую экспертизу.

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