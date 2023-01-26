Студенты - участники массовой драки в общежитии, написали заявление в полицию Фото: Олег ГАЛИМОВ

Студента УрФУ из Египта госпитализировали после массовой драки в общежитии. Об этом сообщила «КП-Екатеринбург» юрист Юлия Липинская. В больницу молодого человека отправили после медосвидетельствования.

- Вчера они пошли писать заявление, что им нанесли побои на других участников конфликта. Им дали направление на судебно медицинское освидетельствование. Одного отправили на госпитализацию, - рассказала юрист. - Возможно, у него переломы.

Напомним, ночью 21 января, студенты из Египта устроили массовую драку в общежитии № 2 УрФУ на Большакова,77. Потасовку сняли на видео очевидцы. Сообщалось, что часть участников конфликта получили травмы.

Источник «КП-Екатеринбург» сообщал, что конфликт произошел из-за громкой музыки. Однако соседка египетских студентов позже в суде заявила, что начал драку студент из Узбекистана, который якобы кричал, чтобы все уезжали из страны, а музыка не была основной причиной конфликта.

Студентов после драки задержали. Полиция составила на них 10 протоколов по административной статье о мелком хулиганстве. 23 января их доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Семерых участников конфликта суд отправил за решетку. Двух иностранцев подвергли административному аресту на 12 суток, пятеро проведут в изоляторе временного содержания три дня. Еще троих отпустили на свободу.

Вернутся ли студенты после изолятора в общежитие и будут ли отчислены из университета пока неизвестно.