Стали известны сроки арестов для иностранцев из УрФУ, устроивших драку в общежитии

Двух участников драки арестовали на 12 суток Фото: Олег ГАЛИМОВ

Ленинский суд Екатеринбурга 23 января рассмотрел административные дела десяти иностранных студентов из Египта, устроивших массовую драку в общежитии УрФУ на Большакова. «КП-Екатеринбург» стали известны сроки для иностранцев, обвиняемых в хулиганстве.

По данным источника, на 12 суток арестовали только двух участников драки - Мостафу Мохамеда Ашрафа Якута Саада и Эльбаюми Ашрафа Мохамеда Ахмеда. Еще пять человек получили трое суток ареста - Шемит Мохамед Хоссни Елзариф Мохамед Али, Эльбанна Хани Абделькадер Камель, Шакер Кириллос Ваел Макрам, Элшафей Мохамед Метхат Мостафа Мохамед и Ахмед Мохамед Мохамед Ахмед Ибрагим. Еще трое студентов были освобождены, так как выяснилось, что они не участвовали в драке.

В суде выяснилось, что жалобы на египтян поступают с сентября Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, конфликт произошел ночью 21 января. Парни, приехавшие учиться на инженеров, устроили массовую драку в общежитии с использованием огнетушителей, битьем стекол и выламыванием дверей.

Ранее источник «КП-Екатеринбург» сообщал, что конфликт произошел из-за громкой музыки. Однако соседка египетских студентов в суде заявила, что начал драку студент из Узбекистана, который якобы кричал, чтобы все уезжали из страны, а музыка не была основной причиной конфликта. Также в суде выяснилось, что жалобы на египтян поступают с сентября.

Сейчас руководством университета решается вопрос об отчислении студентов из вуза.

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