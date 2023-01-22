Стали известны подробности конфликта в общежитии УрФУ

Было задержано восемь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью, 21 января, в общежитии Уральского федерального университета №2 произошел конфликт. Студенты из арабских стран устроили массовую драку. Разнимать дебоширов в корпус на улице Большакова приезжали сотрудники Росгвардии и полицейские. В ночной потасовке студенты применили огнетушители, разбивали стекла в помещениях, разгромили двери. Также сообщалось, что дебоширы получили травмы.

Конфликт начался с того, что студенты помешали друг-другу и не смогли разрешить проблему мирно.

- В административном порядке были задержаны восемь человек. Конфликт был на бытовой почве. Началось все вообще с громкой музыки. Одни сделали замечание другим и понеслось. Драка была между иностранными студентами. Но оружия у них не было. Оформили их за «мелкое хулиганство», - говорит источник знакомый с ситуацией «КП - Екатеринбург». - Отчислят их или нет - это уже будет решать руководство университета. Потому что если у человека есть учебная виза - его нельзя депортировать.

За мелкое хулиганство предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 2 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Ранее, в пресс-группе полиции Екатеринбурга сообщали, что информация о причинении ножевого ранения одному из пострадавших не нашла подтверждения. Полицейские задержали участников конфликта.

В пресс-службе Уральского федерального университета «КП-Екатеринбург» сообщили, что по произошедшему инциденту в общежитии №2 проводится проверка.