В Екатеринбурге в общежитии студенты устроили массовую драку

На место ЧП выезжали бригады скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 21 января в корпусе студенческого общежития Уральского федерального университета по улице Большакова произошла массовая драка. В ней принимали участие студенты из Казахстана и арабских стран. Об этом пишет издание Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

В ходе потасовки с использованием холодного оружия и мебели, травмы получили несколько человек. Также в помещении выбили стекла и повредили двери.

- По факту происшествия в вузовском общежитии № 2 с участием студентов в университете проводится внутренняя проверка, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрФУ.

- Сообщение о конфликте поступило накануне в отдел полиции 5 УМВД России по Екатеринбургу от сотрудников частного охранного предприятия. Оно зарегистрировано 21 января 2023 г. в 02:05 в установленном порядке, в настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УМВД по Екатеринбургу. - По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение. Информация из соцсетей о причинении ножевого ранения пока не нашла своего подтверждения. Проводятся проверочные мероприятия.