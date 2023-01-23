Соседка студентов-иностранцев, устроивших массовую драку в УрФУ, встала на их защиту

Студентов из Египта привезли в Ленинский суд Фото: Олег ГАЛИМОВ

Студентка УрФУ, которая стала свидетелем массовой драки в общежитии №2, встала на защиту учащихся из Египта. Крупный конфликт произошел ночью 21 января. В ночном погроме студенты применили огнетушители, разбивали стекла в помещениях, разгромили двери. Также сообщалось, что дебоширы получили травмы.

Версий случившегося было много. Одной из них стало предположение, что зачинщиками драки стали студенты из Египта, которые громко слушали музыку. Днем 23 января их доставили в Ленинский районный суд. Туда же приехали очевидцы ЧП.

- Я видела все от начала до самого конца. Начинал драку студент из Узбекистана. До этого было известно, что он расист, тем вечером он это доказал. Говорил, чтобы все уезжали из страны и сам предлагал драться. Студенты из Египта – парни горячие, они услышали, что что-то кричат, начали защищать свою нацию и свое достоинство. После этого произошла очень сильная драка с участием южан и студентов из Египта. Парни защищались, поэтому я не понимаю, почему их привлекли, - рассказала «КП-Екатеринбург» студентка УрФУ Яна (имя изменено).

Яна отмечает, что ей хотелось бы, чтобы во всей ситуации разобрались тщательнее. По ее словам, то, что парни из Египта защищались во время потасовки, видели многие. Кроме того, студенты не конфликтовали с другими учащимися.

- Версия о том, что драка началась из-за того, что студенты из Египта громко слушали музыку – бред. Они часто это делают, но в тот вечер музыка не играла. Студента, которого обвиняют в расизме, здесь почему-то нет, - заключает студентка, проживающая в общежитии №2.

При этом источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что драка началась именно из-за громкой музыки, но оружия у студентов не было.