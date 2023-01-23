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НовостиПроисшествия23 января 2023 6:51

Студентов из Египта, устроивших погром в общежитии УрФУ, доставили в суд

Их обвиняют в мелком хулиганстве
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Студенты заявили, что не понимают русский язык

Студенты заявили, что не понимают русский язык

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Ленинский районный суд Екатеринбурга 23 января доставили студентов УрФУ, которые являются гражданами другой страны. Полиция составила на них 10 протоколов по административной статье о мелком хулиганстве.

К студентам из Египта и Йемена приехали два переводчика. У одного из задержанных пластырь на носу.

- Они совсем немного понимают по-русски, - пояснил «КП-Екатеринбург» один из переводчиков.

Уже известно, что рассматривать административные протоколы будут несколько судей.

Студенты дают объяснения перед залом суда

Студенты дают объяснения перед залом суда

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Конфликт произошел в корпусе №2 студенческого общежития Уральского федерального университета в центре Екатеринбурга в ночь на 21 января. Здесь студенты из арабских стран устроили массовую драку.

На место ЧП в здание по улице Большакова приезжали сотрудники полиции и Росгвардии. Оказалось, что студенты во время погрома использовали огнетушители, повредили двери и окна. Часть участников конфликта получили травмы. Оказалось, что студенты чем-то помешали друг другу и не смогли разрешить конфликт мирным путем.

- Началось все вообще с громкой музыки. Одни сделали замечание другим, и понеслось. Драка была между иностранными студентами. Но оружия у них не было. Оформили их за «мелкое хулиганство», - говорит источник знакомый с ситуацией «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе УрФУ «КП-Екатеринбург» сообщили, что по произошедшему инциденту в общежитии №2 проводится внутренняя проверка.