Студентов из Египта, устроивших погром в общежитии УрФУ, доставили в суд

Студенты заявили, что не понимают русский язык
Фото: Олег ГАЛИМОВ
В Ленинский районный суд Екатеринбурга 23 января доставили студентов УрФУ, которые являются гражданами другой страны. Полиция составила на них 10 протоколов по административной статье о мелком хулиганстве.
К студентам из Египта и Йемена приехали два переводчика. У одного из задержанных пластырь на носу.
- Они совсем немного понимают по-русски, - пояснил «КП-Екатеринбург» один из переводчиков.
Уже известно, что рассматривать административные протоколы будут несколько судей.
Студенты дают объяснения перед залом суда
Фото: Олег ГАЛИМОВ
Конфликт произошел в корпусе №2 студенческого общежития Уральского федерального университета в центре Екатеринбурга в ночь на 21 января. Здесь студенты из арабских стран устроили массовую драку.
На место ЧП в здание по улице Большакова приезжали сотрудники полиции и Росгвардии. Оказалось, что студенты во время погрома использовали огнетушители, повредили двери и окна. Часть участников конфликта получили травмы. Оказалось, что студенты чем-то помешали друг другу и не смогли разрешить конфликт мирным путем.
- Началось все вообще с громкой музыки. Одни сделали замечание другим, и понеслось. Драка была между иностранными студентами. Но оружия у них не было. Оформили их за «мелкое хулиганство», - говорит источник знакомый с ситуацией «КП-Екатеринбург».
В пресс-службе УрФУ «КП-Екатеринбург» сообщили, что по произошедшему инциденту в общежитии №2 проводится внутренняя проверка.