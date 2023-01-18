Следователи проверят, с кем общалась девочка. Фото: Яндекс карты

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства» после смерти ученицы четвертого класса в Академическом. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник. Школьница погибла 16 января, ее тело обнаружили у многоэтажки на Краснолесья, 145. Девочка воспитывалась в полной семье.

- Уголовное дело было возбуждено для проведения необходимых экспертиз. Это вовсе не означает, что смерть ребенка носит криминальный характер. Сейчас это обязательная практика при гибели несовершеннолетнего, - сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Известно, что отец школьницы является политиком и крупным предпринимателем. Мужчина отказался комментировать случившееся. А его близкий соратник лишь кратко подтвердил факт трагедии.

- Не стоит донимать его вопросами, горе у людей, - ответил друг отца девочки Сергей.

Родители девочки являются индивидуальными предпренимателями. Фото: Яндекс карты

Ранее мы рассказывали, что, по одной из версий, девочка погибла из-за аниме игры. Жители дома, у которого произошло ЧП, нашли на переходной лоджии рюкзак и сложенную верхнюю одежду.

В СУ СКР по Свердловской области отказались от комментариев.

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