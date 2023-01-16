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Происшествия16 января 2023 14:12

Повторяла движения за аниме игрой: в Екатеринбурге четвероклассница выпала с 22 этажа

В Екатеринбурге школьница разбилась из-за аниме игры
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Тело девочки нашли рядом с подъездом. Фото: Яндекс карты

Тело девочки нашли рядом с подъездом. Фото: Яндекс карты

В Екатеринбурге устанавливаются причины смерти ученицы четвертого класса. 16 января девочка выпала с 22 этажа дома № 145 на Краснолесья. Официальные представители СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать инцидент. Однако, по данным «КП-Екатеринбург», причиной трагедии стала увлеченность девочки аниме игрой.

- Криминала в смерти девочки нет. Она играла в аниме игру, где нужно за персонажем повторять движения. Пока это наиболее приоритетная версия случившегося. Родители еще не давали показания, но семья благополучная, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

Девочка воспитывалась в благополучной семье. Фото: группа «ВКонтакте» «Академический»

Девочка воспитывалась в благополучной семье. Фото: группа «ВКонтакте» «Академический»

По словам жителей многоэтажки, верхнюю одежду девочки нашли на переходной лоджии.

- Она аккуратно сложила вещи и положила их на рюкзак, - добавили соседи.

Напомним, что 16 августа на окраине ЖБИ из окна выпала 21-летняя студентка УрФУ Алена Макарова.

Также мы подробно рассказывали, как 4 августа в квартире на улице Бебеля было найдено тело 19-летней студентки фармацевтического колледжа Светланы Коптевой. Девушка стала жертвой мужа Никиты Гусева, который после убийства покончил с собой.

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