В Академическом из окна выпала девочка

Фото: группа во «ВКонтакте» «Академический»

В Академическом районе Екатеринбурга из многоэтажного дома с 22 этажа выпала девочка. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Академический».

- Сегодня утром на Краснолесья,145 из окна на 22 этаже выпала маленькая девочка 4 класс. На месте работают эксперты, - сообщается в соцсети.

По предварительной информации, девочка скончалась от полученных травм.

В СК по Свердловской области гибель ребенка не комментируют.

Напомним, в Екатеринбурге 14 августа на улице 40-летия Комсомола из окна 22 этажа жилого комплекса выпала 21-летняя девушка. Ее тело обнаружили прохожие. Признаков криминала в смерти девушки не нашли.