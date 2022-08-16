Девушка приехала в Екатеринбург из Ирбита Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сожителя 21-летней Алены Макаровой, найденной мертвой 14 августа на окраине ЖБИ в Екатеринбурге, проверили на детекторе лжи. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал сам Александр. Пара была в отношениях три года, на улице 40 лет ВКЛСМ они снимали квартиру.

Через считанные часы после трагедии Александра забрали сотрудники полиции. Тем же вечером он отвечал на вопросы следователей на полиграфе.

- Да это все быстро прошло, - объяснил «КП-Екатеринбург» Александр. - Я был не в том состоянии, чтобы выдумывать небылицы. Вопросы были обычные. Не было ли ссор у нас. Спрашивали «Может, ты помог ей умереть?». Но мне скрывать было нечего.

Место, где нашли тело Алены Фото: Олег ГАЛИМОВ

Алена приехала в уральскую столицу из Ирбита. В воскресенье девушка отправилась смотреть новую квартиру для съема. Предсмертной записки студентка не оставила.

- Не хочу пока афишировать ее фотографии или нашу с ней переписку. Когда человек болеет, ты готовишься к его уходу. А тут все так быстро и внезапно произошло. Может быть, позже, - добавил сожитель студентки.

Ранее в Следственном комитете опровергли слухи о наличии у Алены огнестрельных ранений. Признаков криминала в смерти девушки не нашли.

Напомним, что 4 августа в квартире на улице Бебеля было найдено тело 19-летней студентки фармацевтического колледжа Светланы Коптевой. Главный подозреваемый в убийстве – ее супруг Никита Гусев. После расправы парень свел счеты с жизнью.

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