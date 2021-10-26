На странице школьницы пишут соболезнования семье. Фото: профиль погибшей во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге свела счеты с жизнью 15-летняя девочка. Об этой «Комсомольской правде» рассказал источник в силовых структурах. Труп несовершеннолетней нашли 22 октября на улице Циолковского. Знакомые и близкие выражают соболезнования на странице девочки во «ВКонтакте».

- Перед смертью школьница отправила матери прощальное сообщение «Мама, ты справишься сама», - пояснил инсайдер «КП».

На учете в полиции девочка не состояла. Фото: профиль погибшей во «ВКонтакте»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В качестве улики следователи изъяли скриншот с телефона матери. Примечательно, что девочка покончила с собой за несколько дней до дня рождения.

Напомним, что в Нижнем Тагиле совершила суицид ученица 10-класса, в день смерти она распивала пиво в школе.

А в течение двух последних месяцев две школьницы покончили с собой в поселке Староуткинск. В обоих случаях были поводы считать, что детей довели до суицида: у помощницы повара нашли странные записи в дневнике, а вторая девочка написала подруге предсмертное сообщение.

Ранее на окраине Екатеринбурга 13-летняя девочка покончила с собой и оставила родителям записку. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев на тему детских суицидов.