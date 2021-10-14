Семья девочки жила в доме у станции Кольцово. Фото: страница погибшей во «ВКонтакте»

В микрорайоне Кольцово покончила с собой 13-летняя девочка. Тело школьницы обнаружила ее мачеха. По данным «Комсомолки», полицию вызвала соседка. На место трагедии выезжал начальник отдела полиции № 6. В следственном комитете воздерживаются от комментариев.

Перед тем, как свести счеты с жизнью, девочка оставила записку. Приводим текст полностью.

«Дорогие папа и мама! Простите, меня, то что не выдержала весь этот ад! Я люблю вас, но вы меня просто игнорировали. Я больше не хочу это терпеть. Я хотела жить как все люди. но вы просто меня не понимали. Думаю, без меня вам будет лучше! Спасибо вам за все! Прощайте», - говорится в предсмертной записке.

Напомним, что за последний месяц две несовершеннолетние девочки покончили с собой в поселке Староуткинск. Накануне стало известно, что вторая погибшая перед смертью отправила смс лучшей подруге.