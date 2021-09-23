Девушка не дожила два месяца до 18-летия. Фото: СОЦСЕТИ

Трагедия произошла в Шалинском районе Свердловской области. В поселке Староуткинск покончила с собой 17-летняя девушка. По данным источника «КП»-Екатеринбург в правоохранительных органах, она жила одна с июня 2021 года. Ее опекуном являлась бабушка. Пенсионерка обнаружила тело во дворе частного дома на улице Новой.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Известно, что будет проверяться телефон девушки. Сразу это сделать не удалось – оказался заблокирован, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Напомним, что в Нижнем Тагиле выясняют подробности смерти студента колледжа искусств. А в конце июля в Екатеринбурге было найдено тело 21-летней Анастасии Гадировой. Изначально была версия о том, что девушка утонула в ванне. Но позже следователи возбудили дело по статье «Убийство».